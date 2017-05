"La camiseta no la visten cagones": Hinchas de O'Higgins explotan en el Monasterio Celeste

El domingo pasado O’Higgins no fue un rival de peso para Universidad de Chile. El cuadro de Cristián Arán cayó como local por 3-0 ante los azules y además de despedirse definitivamente del título, borraron toda posibilidad de clasificar a un torneo internacional en este primer semestre.

El resultado molestó de sobremanera a los hinchas celestes quienes llegaron este jueves hasta las dependencias del Monasterio Celeste para manifestarse en contra del equipo que dirige el argentino Arán, tras la humillante caída ante la U.

De acuerdo a lo que informa el medio Capo de Provincia, uno de los panfletos lanzados al interior del recinto tenía la siguiente leyenda: “Esta camiseta no la visten cagones”.

“Fue un asunto menor, cuatro o cinco personas se acercaron hasta el Monasterio Celeste, detonar tronadores y tiraron unos panfletos hacia el interior. Es una situación aislada, menor”, aseguró el gerente del club rancagüino Pablo Hoffman.

En esa línea, el directivo añadió que “es un hecho que no nos hubiese gustado que pasara pero tampoco hay que darle la trascedencia que no tiene. Tengo entendido que fueron detenidos por Carabineros pero nosotros preferimos no hacer nada“.

Por su parte, el técnico de O’Higgins también dio a conocer su parecer sobre lo ocurrido: “La gente tiene derecho a manifestarse, no tengo ninguna opinión”.

“Nos altera la tranquilidad habitual pero no nos interrumpieron el trabajo; insisto, la gente tiene el derecho de manifestarse de la forma en que estima conveniente. No es algo para lo que yo esté puesto en este lugar“, afirmó el estratega.

