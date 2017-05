Leo Valencia cierra la puerta a Colo Colo y apuesta por la U campeón: "Se lo merecen"

El volante de Palestino, Leonardo Valencia, rompió su habitual silencio para analizar su futuro, tras anunciar que no va a continuar en el conjunto árabe tras el término del Torneo de Clausura.

El seleccionado nacional termina contrato y busca club, y dentro de las opciones que se hablan en nuestro país es un posible arribo a Colo Colo, aunque el propio jugador lo negó tajantemente.

“No firmé precontrato con Colo Colo, de eso me entero solo por la prensa, pero es mentira ni yo ni me representante se ha acercado a hablar con ellos, obviamente se comentan cosas que no son verdad“, sentenció Valencia a radio Agricultura.

No se quedó allí y afirmó que “no existe nada ni ningún contrato, nunca existió nada con Colo Colo y si me quedó acá en Chile prefiero hacerlo en la U o tener la opción de seguir en Palestino, pero está muy difícil“.

Además, aseguró sobre la opción de que algunos referentes del Cacique abogaran por su llegada que “yo por la Selección tengo una gran relación con (Esteban) Paredes, pero estoy esperando irme al extranjero, viendo la mejor opción para mi futuro, y estar a la vista de la Selección, ademas quiero seguir creciendo como jugador“.

También se refirió a un posible retorno a la U, explicando que su prioridad es irse fuera del país para continuar su carrera: “La U habló con mi representante, pero no es nada más que eso, solo conversaciones y rumores, pero estoy tranquilo, quiero terminar de la mejor manera acá en Palestino. Sería lindo volver a la U, pero me gustaría jugar en Europa o fuera del país, eso depende de como termine acá y tomar la mejor opción que se presente“.

Guede, Hoyos y la U campeón

Por otro lado, Valencia fue muy escueto al hablar de Pablo Guede, de quien se dijo que habría rechazado su llegada a los albos, y con quien incluso tuvo algunos encontrones en su estadía en Palestino entre 2014 y 2015.

“Con Guede tuve una relación buena, de jugador a técnico como todos, algo normal. Es un buen entrenador, pero yo me preocupo más de acá y seguir creciendo como jugador“, afirmó. También añadió que “he madurado mucho como jugador, como futbolista y obviamente que lo estoy demostrando al máximo, cuando tenga una oportunidad la quiero aprovechar a mil“.

También apostó por la U como campeón del Clausura, por su cercanía con varios jugadores del plantel y además llenó de elogios a su entrenador Ángel Guillermo Hoyos.

“Ojalá se dé la opción de que sea campeón la U, se lo merece terminó muy bien el campeonato y el profesor Hoyos le dio un aire nuevo, tengo muchos amigos allí y espero que les vaya bien el fin de semana. Hoyos es un gran técnico, maneja bien el grupo y muchos jugadores subieron su rendimiento gracias a la confianza que les dio“, confesó.

Por último, sobre Palestino lamentó que “pensábamos en pelear el campeonato, pero no comenzamos bien el torneo, vivimos otro mundo y terminamos peleando abajo. Igual pudimos sacamos esto adelante y terminamos de buena manera. En lo personal termino contrato y ahora mi objetivo es jugar afuera, dar un gran salto“.