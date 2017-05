Marcelo Díaz confiesa cuál es su jugador favorito en la U de Hoyos y pone fecha para un posible regreso

Muchos elogios entregó el futbolista chileno Marcelo Díaz para el actual plantel de la Universidad de Chile, comandado por el entrenador argentino Ángel Guillermo Hoyos. El seleccionado criollo destacó el trabajo del ex técnico de Bolivia en el CDA, como también la labor del volante de corte Lorenzo Reyes, a quien considera el mejor valor de la U que está a un triunfo del título del Clausura 2017.

“El DT transmite un ángel súper especial. Eso le viene bien a cualquier jugador, sobre todo si él obra bien. Ahí se reflejan los resultados. Es una persona muy sencilla y a la hora de declarar parece como si tuviese todo controlado. No lo conozco personalmente, pero me alegra que le vaya“, comentó el hombre que actualmente milita en el Celta de Vigo de España, en conversación con La Magia Azul.

Sobre el Lolo Reyes, Díaz sostuvo que “ha tenido una temporada muy buena. Fue de menos a más. Es el jugador más importante que tiene la U. No se complica a la hora de recuperar el balón. Ayuda en defensa y ataque. Está siendo el equilibrio que requiere un jugador en esa posición. Me alegra por la U“.

Por otro lado, el ex Basilea se refirió a un potencial regreso al conjunto azul a futuro. “Como sabían, con Beccacece estuve a punto de volver, pero en este momento no sabría decirte cuándo volver. Me quedan 2 años de contrato. Dependerá del DT que esté en ese momento y de los dirigentes. Por muchas ganas que tenga de volver a la U primero hay que ver lo que quieren las otras partes, si están de acuerdo bienvenido sea“.

En base a lo anterior, el campeón de la Sudamericana 2011 con la U explicó su situación contractual con el Celta de Vigo, club en el que milita desde mediados del año pasado y donde no ha tenido la regularidad esperada.

“Soy un patiperro, hay que ver q quiere el club para la próxima temporada. Se tendrá que ver. Tengo 2 años, me gustaría respetarlos, pero siempre cuando el club tenga la misma intención. Si no habría que salir a buscar equipo. Fue lata haberme lesionado, pero ahora estoy de vuelta. Eso explica que haya estado en el banco últimamente“, declaró.