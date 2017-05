La larga lista de "cortados" que prepara Guede para la poda en Colo Colo

El torneo de Clausura está llegando a su final y Colo Colo buscará este sábado el “milagro” en La Serena para proclamarse campeón. Los albos, tras enredar puntos con Antofagasta y cederle el liderato a Universidad de Chile, ahora están obligados a vencer a Cobresal y que Universidad de Chile no le gane a San Luis de Quillota en el estadio Nacional.

Pese a que el plantel está concentrado en el duelo ante los mineros y recién el lunes comenzarán a planear el segundo semestre, Pablo Guede ya tiene definida la extensa lista de jugadores que no seguirán en el club y los que pueden ser vendidos.

A inicios de la próxima semana el DT se reunirá con el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, y el director deportivo, Óscar Meneses, para entregar una extensa lista de cortados, la que encabeza el histórico Gonzalo Fierro. Además, la situación de Justo Villar y Pedro Morales serán evaluadas de manera muy especial, mientras que Julio Barroso y Esteban Pavez también podrían dejar la institución por una venta al extranjero.

Revisa el panorama de los cortados y los evaluados.

Los cortados

Paulo Garcés: El portero perdió la titularidad y tiene un preacuerdo para extender su contrato por dos años, pero la renovación aún no se ha firmado por sus constantes errores. Sin embargo, no está en los planes del técnico y buscarán una salida. La idea es que vaya a préstamo.

Hardy Cavero: El defensa, quien regresó desde San Marcos de Arica por expresa petición de Guede, no sumó minutos en el Clausura y tendrá que buscar nuevos horizontes para el segundo semestre.

Gonzalo Fierro: Pese a que tiene contrato hasta junio del próximo año, el entrenador no lo tiene en sus planes para el segundo semestre y tendrá que buscar nuevo destino. Un préstamo es la primera opción, aunque no descartan que sea desvinculado.

Christofer Gonzáles: Si bien el volante peruano tuvo algo de regularidad, fue alternativa para el DT y marcó un gol clave ante Everton que los mantiene con la ilusión de ser campeón, no terminó de convencer a Guede y deberá buscar club. Podría volver a su país en calidad de préstamo, aunque sus representantes buscarán desvincularlo del Cacique.

Mark González: Llegó como refuerzo para el torneo de Clausura, pero nunca rindió. Tiene contrato hasta fin de año y ya comenzaron las negociaciones para su desvinculación. Guede no lo tiene considerado para el Transición.

Marcos Bolados: Las lesiones marcaron su estadía en el Cacique y no sumó minutos una vez que se recuperó. El delantero deberá buscar un nuevo club ya que no está en los planes del técnico.

Andrés Vilches: Pese a que convirtió un par de goles y fue titular en el Cacique, después desapareció del 11 por el repunte de Octavio Rivero y cuando estuvo en la banca, no fue alternativa. El lunes retirará sus cosas desde el Monumental y su representante está evaluando la forma de desvincularlo, porque tiene contrato hasta junio del 2018. El delantero maneja ofertas de Turquía y Brasil, además de un par de equipos nacionales. En caso de no lograr el término del contrato, será enviado a préstamo porque su cláusula de salida de US$ 4 millones es muy poco probable que la pueda cancelar algún elenco.

Los casos que serán evaluados

Justo Villar: El portero recién en octubre podrá volver a los entrenamientos y la dirigencia junto al DT evalúan no inscribirlo para el Torneo de Transición. Además, el arquero no está conforme con el trabajo de Guede y está analizando la opción de anticipar su retiro.

Pedro Morales: El volante finaliza contrato una vez terminado el torneo y quiere seguir en Colo Colo. Sin embargo, el técnico no está tan convencido de dejarlo y, por lo mismo, tendrán una conversación el lunes para evaluar su continuidad.

Los que podrían ser vendidos

Julio Barroso: El defensa que recibió la nacionalización y que no ocupará un cupo de extranjero para el próximo torneo maneja ofertas de México y podría ser vendido, situación que no incómoda a Guede.

Esteban Pavez: Pese a que fue uno de los jugadores que más minutos sumó, el técnico cree que ya cumplió un ciclo en el club y debe buscar nuevo rumbo. Por lo mismo, la dirigencia espera poder venderlo en este mercado. Desde México ya han llegados ofertas por el volante, aunque han sido sólo opciones de préstamo y los albos buscan que adquieran su pase.