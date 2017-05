Esteban Paredes omitió los dichos de Herrera y tuvo fuerte autocrítica

Colo Colo tendrá una verdadera final este sábado ante Cobresal en La Portada de La Serena. Luego de empatar a un tanto con Deportes Antofagasta en la penúltima fecha del torneo, los albos perdieron el liderato y ahora Universidad de Chile los supera por un punto, por lo que están obligados a ganar a los mineros si quieren mantener esa chance de ser campeones.

Pero en el Monumental saben que la labor no es nada fácil y que conseguir el título depende de un “milagro”, tal como manifestó su goleador Esteban Paredes. “Durante toda la semana hemos hablado con el cuerpo y compañeros que vamos a jugar como si fuera una final. Vamos a buscar nuestra chance y esperar lo que haga el archirrival. Todavía tenemos chances, pero no depende de nosotros y tenemos que jugar. De los últimos ocho partidos hemos ganado dos, esos puntos cuestan y la embarramos, pero el plantel está firme y a esperar que ocurra un milagro”, dijo el goleador.

“Nosotros estamos conformes y él (Guede) nos ha dado las armas, pero en los últimos partidos no lo hemos hecho bien. Somos los principales responsables. Somos los que jugamos y decidimos dentro de la cancha. Hace cinco o seis partidos estábamos arriba de la U y ahora están ellos. La mayor culpa es de nosotros y creo que no lo hemos hecho bien en las últimas fechas. Si no se logra (el título) será un fracaso por todas las chances que tuvimos”, agregó.

Finalmente, sobre las declaraciones de Johnny Herrera aludiendo al “hombre del maletín”, Esteban Paredes concluyó que “lo que diga cada persona nos da lo mismo, en estas instancias siempre aparece lo que varios han comentado (hombre del maletín.. Estamos enfocados en el partido de mañana y no voy a hablar de personas que no están en el club”.