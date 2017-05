Pablo Guede repetiría la formación de Colo Colo para buscar el "milagro" ante Cobresal

Colo Colo tuvo este viernes su último entrenamiento antes del partido ante Cobresal, a disputarse el sábado a las 15:00 horas en La Portada, y el técnico Pablo Guede ya delineó la formación para buscar una victoria que les permita mantener la ilusión por el título.

Es que, luego del empate que obtuvieron el pasado fin de semana ante Antofagasta por la última fecha, perdieron el liderato del Torneo del Clausura y le cedieron la punta a Universidad de Chile, que ahora los aventaja por un punto tras vencer por 3 a 0 a O’Higgins en la penúltima fecha.

Con la obligación de ganarle a los mineros, el técnico no quiere dejar ningún detalle al azar y probó fórmulas en la formación para conseguir los ansiados tres puntos. Así, Pedro Morales tuvo acción entre los titulares durante la semana, pero el DT optó por no modificar el once que igualó ante los Pumas y mantuvo a Ramón Fernández en el once inicial que saldrá a la cancha del estadio de La Serena.

La formación de Colo Colo será con: Álvaro Salazar; Fernando Meza, Julio Barroso y Claudio Baeza; Luis Pedro Figueroa, Esteban Pavez, Jaime Valdés, Gabriel Suazo; Fernández; Octavio Rivero y Esteban Paredes.