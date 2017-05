Leo Valencia y su futuro tras partir de Palestino: "Es difícil que me quede en Chile"

A falta de una fecha para finalizar el Torneo de Clausura, Leo Valencia piensa en un futuro lejos de Palestino.

El volante se tomó un respiro este viernes para ir a ver el partido entre Melipilla contra Independiente de Cauquenes que definió sin suerte para los Potros el torneo de la Segunda División Profesional, y ahí confirmó sus ganas de jugar en el extranjero para ser alternativa en la selección.

“En lo económico y en lo futbolístico quiero seguir creciendo, no quiero estar en un equipo en el que pierda regularidad, mi meta es seguir estando a la vista de la selección”, señaló esperanzado de dar un paso adelante en su carrera.

Con rumores de un fichaje en un equipo grande de México, Valencia dice no tener preferencias ante las ofertas, solo desea seguir progresando: “No hay nada firmado, hay opciones de afuera pero debemos esperar, mientras no esté arreglado no se puede hablar. Es difícil que me quede en Chile, aunque de todas formas quiero terminar el domingo el campeonato para ver mi futuro”.

La selección es el otro tema que le.uita el sueño al talentoso jugador y de cara a la Copa Confederaciones se ilusiona: “Cuando fui lo hice bien. Por eso el lunes cuando se de la nómina veremos. Ojalá pueda estar. Si no seguiré trabajando para poder estar en la próxima citación”.

Valencia vivió con nerviosismo la definición de la Segunda División Profesional por su pasado con Deportes Melipilla: “En Melipilla me tocó estar poco tiempo yo debuté acá y espero lo mejor para el club. Siempre recuerdo mi debut”, dijo con cariño y un dejo de resignación tras el empate 3-3 que impidió la vuelta de los potros a la Primera B.