No va más: Mark González se despidió del plantel y vivió su último día en Colo Colo

Mark González no va más en Colo Colo. Pese a que fue el primer refuerzo confirmado para el torneo de Clausura y llegó con cartel para ser figura, los hinchas de los albos rápidamente tuvieron resquemores por la forma física del zurdo y los escasos minutos que podía sumar. Aunque no fue por problemas físicas, los temores de los fanáticos se hicieron realidad y el ex Universidad Católica jugó poco y nada en el Monumental.

El técnico Pablo Guede no lo tenía en sus planes y y de a poco perdió espacio en el Cacique, quedando fuera de las citaciones en la recta final del torneo de Clausura. Con este balance, el futuro de Mark González en Macul tenía sus días contados y este viernes llegó a su fin, cuando llegó al estadio a retirar sus cosas para poner fin a un negro ciclo en los albos.

El zurdo arribó cerca de las 12:00 horas al Monumental, cuando el entrenamiento del primer equipo ya había terminado, entró al camarín para conversar con sus compañeros, retirar sus cosas y despedirse. Así, mientras Colo Colo se preparaba para emprender rumbo a La Serena para el duelo de este sábado ante Cobresal, el jugador se retiró en su auto particular, ya que no está citado y no viajará a la cuarta región.

Otro que vivió un panorama parecido fue Gonzalo Fierro, quien, pese a estar en la práctica, no fue llamado para el encuentro ante los mineros y tampoco estará con sus compañeros en La Serena. El ex capitán de los albos irá el lunes a retirar sus cosas, ya que su futuro está lejos del Estadio Monumental y es uno de los cortados por Pablo Guede para el Torneo de Transición.

Mark González, en tanto, tenía contrato hasta fin de año, pero se desvinculó del club al no ser considerado por el entrenador Pablo Guede y ahora buscará nuevos horizontes.