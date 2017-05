Presidente de San Luis se la juega por el plantel canario: "No le haremos fácil la tarea a la U"

AFP / El Gráfico Chile

Toda una polémica generaron las declaraciones del portero y capitán de Universidad de Chile, Johnny Herrera, quien a mitad de semana sostuvo que un supuesto incentivo de Colo Colo a San Luis por vencer a los azules puede ser tentador para jugadores que “ganan 500 lucas”. En el cuadro quillotano no cayeron bien las palabras del referente de la U y salieron a responder a través del portero Matías Cano. Y ahora se refirió el presidente del club, Manuel Gahona, al tema.

“Lo que dijo Johnny es una ofensa a sus compañeros de profesión. Ellos ya le respondieron y me quedo con eso. No corresponde ofender para hacer valer lo que uno cree. Lo importante no es el monto que gana, sino lo que debe buscar todo jugador es la honorabilidad del campeonato. Y queremos dignificar lo bueno que ha sido este campeonato. Por eso, y porque queremos cumplir la campaña más exitosa de San Luis de Quillota desde el año 1957, no le haremos fácil la tarea a la U”, reconoció el timonel en diálogo con La Tercera.

Respecto al tema de los incentivos, el mandamás de los canarios sostuvo que “es un tema superado y no hablaré más de eso. Fue un error de un jugador y como tal fue enfrentado. Nos estamos preparando para ganar el partido. Nosotros creemos que eso no corresponde y lo hemos dicho”.