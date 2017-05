El nuevo conflicto que enfrentaron los hinchas de Colo Colo a su llegada a La Serena

Hinchas de Colo Colo protagonizaron una nueva polémica en la previa del encuentro del Cacique ante Cobresal, que se jugará en el estadio La Portada de La Serena desde las 15:00 horas.

Ocho buses con hinchas albos fueron parados a la entrada de la ciudad serenense y no los dejaron ingresar por no tener entradas para el partido de esta tarde ante los mineros.

Sin embargo, los fanáticos del cuadro colocolino aseguran que le depositaron unos $10 millones al club Cobresal para adquirir mil entradas para el pleito en el estadio La Portada.

Pese a esto, la autoridad no los deja entrar ya que esos boletos están fuera del aforo permitido para el partido, el cual fue fijado en ocho mil entradas. Esos iban a ser entregados en el recinto.

El presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, se mostró indignado por la situación y aseguró que estaba haciendo las gestiones con el timonel de la ANFP, Arturo Salah, para permitir que el ingreso de los buses de los hinchas al estadio.

“Ojalá prime la cordura, ellos habían hecho la compra. Ahora les dicen que no les pueden devolver la plata. Los hinchas están retenidos a la afuera de La Serena, podemos tener un problema mayor“, sentenció Mosa.

“Ellos (desde Cobresal) dicen que están fuera del aforo, pero lo que no entiendo es por qué vendieron esos boletos y recibieron el dinero. En Cobresal dicen que no van a dar ninguna facilidad, lo que me parece insólito. Esperamos que se pueda encontrar una solución“, agregó el mandamás del Cacique.

Sobre el partido, Mosa dijo que “estamos confiados, esperamos ganar y que San Luis nos dé una manito para ser campeones“.

Más tarde, Luis Carrera, prefecto de Carabineros de Coquimbo confirmó que todo está arreglado y que los fanáticos podrán ver el duelo. “Carabineros los trajo, vienen perfectamente chequeados, traen su ticket al estadio y están llegando al acceso sur de La Portada“, indicó a radio Cooperativa.

Los hinchas de Colo Colo se encuentran esperanzados en lograr el título ante Cobresal @ElGraficoChile pic.twitter.com/iiTi1XHRJl — Pedro Marín Roldán (@PedroMarinR) May 20, 2017

Los hinchas que lograron obtener su entrada ingresan con tranquilidad al recinto deportivo en La Serena @ElGraficoChile pic.twitter.com/qRwWyfmQJj — Pedro Marín Roldán (@PedroMarinR) May 20, 2017

Paulatinamente ingreso el hincha de Colo Colo al estadio La Portada @ElGraficoChile pic.twitter.com/tIehezkC39 — Pedro Marín Roldán (@PedroMarinR) May 20, 2017