Un emocionado Gonzalo Jara le dedicó el título a la Gata Fernández y a Sebastián Beccacece

Totalmente emocionado. Gonzalo Jara festejó con lágrimas el título de Universidad de Chile y mandó una emotiva dedicación a Gastón Fernández y a Sebastián Beccacece, dos elementos fundamentales para el defensor durante los malos momentos que vivió en la escuadra azul.

“Es difícil hablar, porque todo ha sido difícil desde que llegué, al menos para mí. He tenido una carga emocional y futbolística siempre. Le agradezco mucho a Gastón (Fernández), quien estuvo desde el momento que llegué y me apoyó. También esto va para Seba Beccacece, quien fue el que confió en mí y me trajo a la U. Estoy feliz de haber venido acá y de lograr lo que quería hace mucho tiempo”, confesó el defensor.

“Nosotros sabemos que la caja de resonancia de la U es diferente, como es en los equipos grandes. Como jugadores de selección y referentes del equipo sabemos la presión que tenemos, en el buen sentido de la palabra. He jugado partidos de selección a estadio lleno en el Nacional, pero hoy había una presión doble o triple”, reconoció.

Jara además fue enfático en reconocer que “no empezamos bien, pero desde el principio tuvimos una idea de juego”, y es por esa razón que “estoy agradecido de este cuerpo técnico que nos enseñó a valorarnos de otra manera, son muy trabajadores”.