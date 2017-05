Felipe Mora no sabe de ofertas: "Estoy feliz en la U y me quedaría siempre"

Fiel a su estilo, Felipe Mora dejó en claro su felicidad por conseguir el título del Clausura con Universidad de Chile en pocas palabras. El goleador azul resaltó estar contento por la corona obtenida y, de paso, dijo desconocer posibles ofertas para continuar su carrera en el extranjero.

“Estoy súper contento, la rodilla me duele un poco, pero no hay nada contra esta felicidad. Estoy contento por todo el sacrificio que uno hace, por trabajar día a día y porque no hay nada más lindo que lograr el campeonato con la U”, expresó el delantero en la transmisión oficial del CDF.

El gran tema de Mora por estos días es su posible traspaso a algún club foráneo, por lo mismo al formado en Audax Italiano se le consultó por dicha situación, ante lo que respondió: “no sé, en estos momentos estoy feliz en la U y me quedaría siempre”.

Al mundialista en Turquía 2013 también se le preguntó por su salida entre lágrimas de la cancha del Nacional al minuto 70 en el encuentro ante San Luis. Tras recibir una fuerte entrada de Juan Pablo Gómez, el atacante de 23 años fue reemplazado por Alejandro Contreras.

“Me sentía muy mal de la rodilla, me molestaba al correr, el llanto fue de impotencia porque quería terminar el partido”, explicó.

Además, el máximo anotador el campeón del fútbol chileno destacó las principales virtudes del equipo de Ángel Guilermo Hoyos. “El trabajar en silencio y la humildad. Fuimos partido a partido, siempre trabajando con humildad y hoy se vio reflejado en este partido que nos dio el título”, sostuvo.

Por lo mismo, el artillero estudiantil tuvo palabras de elogio para el ex seleccionador de Bolivia. “La verdad es que no se nos venían dando el las cosas en el campeonato pasado.El profe levantó a un grupo que estaba dormido, el gran mérito es de él”, planteó.