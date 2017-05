Un desconsolado Guede reconoce su fracaso: "Todo lo que diga sonará a excusa"

El entrenador de Colo Colo, Pablo Guede, evidenció la tristeza del Cacique por perder este sábado el título del Torneo de Clausura a manos de su archirrival Universidad de Chile, pese a vencer por 3-1 a Cobresal en La Serena. El triunfo azul sobre San Luis dejó a los albos sin nada.

“Muy tristes por lo que pasó“, dijo el adiestrador en conferencia de prensa, visiblemente golpeado por lo ocurrido esta tarde.

“Todo lo que pueda decir ahora sonará a excusas, es el momento de apechugar. Pero autocrítica hago y mucha, sobretodo cuando las cosas no salen como uno quiere, pudieron pasar un millón de cosas dentro y fuera de la cancha“, sentenció.

En esa línea, explicó que “a la gente se la vuelve a enamorar con hechos y trabajo, cuando volvamos vamos a trabajar muy duro con el equipo que vamos a armar para pelear el campeonato, no hay otra forma de dar vuelta esto, hay que pensar en trabajar y en lo que viene en la pretemporada”.

Además, no perdió el tiempo de alabar a los hinchas albos que llegaron hasta La Serena para apoyar al equipo, pese al empate que complicó todo la semana pasada ante Antofagasta en el estadio Monumental.

“La gente es algo impresionante, me puso los pelos de punta. La cantidad de hinchas que vino hasta acá a apoyarnos, con un sacrificio enorme, la verdad solo me queda agradecerles. Lamento mucho no poderles dar una alegría, pero en el segundo semestre esperamos entregársela, el apoyo de la gente fue hermoso hoy“, indicó.

“Fue impresionante todo lo que cantaron y alentaron, aún cuando se supo que perdimos el título. Ellos hacen grande al club. Toca pedirle perdón a ellos“, expresó.

Finalmente, consultado del momento en que todo se perdió en el Clausura, el ex DT de Palestino y San Lorenzo acusó que “cualquiera de las derrotas a lo largo del torneo pueden ser consideradas como el momento en que perdimos el campeonato. No es momento de determinar eso, sólo hay que ponerle el pecho a las balas“.

