El Matador Salas, Lulo Socías y VH Castañeda tuvieron un emotivo regreso a la cancha del Nacional

Casi 10 años exactos tuvieron que pasar para que el ex entrenador de la Universidad de Chile, Jorge Socías, volviera a sentarse en la banca del Estadio Nacional para dirigir un partido de los azules. Aunque fue amistoso, el DT se reencontró con varios ex dirigidos mientras comandaba a un equipo de hinchas que se enfrentó a históricos ex jugadores de la U en el duelo preliminar de los laicos frente a San Luis.

Sin embargo, el retorno del ex DT de la U en los títulos de 1994 y 1995 no fue el único en Ñuñoa, ya que el ídolo Marcelo Salas volvió a pisar la cancha del Nacional, en la que nunca más volvió a jugar desde su partido de despedida en el 2008, y que nueve años después pudo volver a disfrutar.

En la fiesta inicial que tuvieron algunos de los fanáticos azules que llegaron a ver a sus antiguos referentes, el Matador volvió a disfrutar en el césped de Ñuñoa con compañeros como Leonardo Rodríguez o Rodrigo Goldberg, quienes fueron parte de la jugada de gol con que Salas selló otra gran tarde en el Nacional.

Otra visita sorpresiva fue la que tuvieron los hermanos Víctor Hugo y Cristián Castañeda. Recientemente cesados como cuerpo técnico por Azul Azul, ambos no tuvieron problemas en participar del compromiso que buscaba celebrar los 90 años del club, que se cumple el próximo 27 de mayo, y por ello, pese a su abrupta salida de la institución, quisieron participar

“Para nosotros es un orgullo estar en un momento tan importante para el club, tanto por sus 90 años como también anticipar algo como un posible título de la U. Nosotros ya vivimos la etapa como futbolistas y ahora la disfrutamos con los hinchas así que espectacular”, contó Horacio Rivas a El Gráfico Chile tras el compromiso amistoso.

El marcador del encuentro terminó 4-2 a favor de los azules históricos, pero con una experiencia que los fanáticos seleccionados jamás olvidarán.