Con nervios por La Serena y el desolado llanto de Mora marcaron la trastienda del campeón

Giuseppina Lobos y Diego Espinoza, El Gráfico Chile

La Universidad de Chile se coronó campeón del torneo de Clausura 2017 y alcanzó su histórica estrella número 18. A pesar de la alegría final que tuvo el equipo de Ángel Guillermo Hoyos, en el lado B las cosas estuvieron muy tensas entre el cuerpo técnico de la U con el arbitraje; y también entre jugadores e hinchas azules contra la gente de San Luis de Quillota.

Jean se tostó con Cheíto Ramírez

A los 31’ y cuando el partido ya comenzaba a calentarse, Jean Beuasejour entró en acción. El defensa de Universidad de Chile no le gustó para nada que el técnico de San Luis, Miguel Ramírez, reclamara al juez de línea por una falta que terminó con Gustavo Lorenzetti en el suelo, por lo que lo encaró fuertemente. El encontrón no pasó a mayores solamente por la intervención del juez central Eduardo Gamboa quien amonestó verbalmente al jugador por su reacción.

Diego Silva fue borrado del plantel tras sus polémicos dichos

El defensa central de San Luis fue el gran protagonista de la semana luego de afirmar que un incentivo económico de parte de Colo Colo no vendría mal en la previa del duelo ante la U. Este sábado el jugador llegó solo al estadio Nacional y confirmó que ausencia en el partido se debía a un castigo impuesto por Miguel Ramírez tras sus dichos. “El tema del incentivo lo dije como broma y cagué. Eso repercute y por eso no estoy hoy día”, afirmó Silva a Cooperativa.

Las lágrimas de Felipe Mora por culpa de Juan Pablo Gómez

A pesar de que fue el goleador de la jornada, Felipe Mora no la pasó muy bien durante el partido ante San Luis. El delantero sufrió con el juego brusco de los rivales, el cual incluso a los 69’ lo sacaron de la cancha. Juan Pablo Gómez no calculó bien y su pie fue directamente sobre la rodilla de Mora quien tuvo que pedir el cambio debido al dolor que sentía en la zona. Mientras era retirado del campo de juego, el goleador del campeonato botó varias lágrimas las cuales intentó esconder cubriendo su cara con la camiseta. Ya fuera del césped del Nacional, su compañero Sebastián Ubilla fue el encargado de consolarlo en la banca azul.

La emoción de Johnny Herrera con su hijo (Eduardo Ángel - El Gráfico)

Giorgio Jackson se metió en la mente de Hoyos

Entre los 48 mil hinchas que llegaron hasta el Estadio Nacional para ver a la U campeón, estaba el diputado Giorgio Jackson quien es fanático azul. La autoridad vio el partido desde una de las casetas y no dudó en recibir a El Gráfico Chile en el mediotiempo. Ahí, y como si fuese a leer la mente de Ángel Guillermo Hoyos, adelantó los cambios que tenía que hacer la U para alzar la copa. “Hoyos encontró un esquema que ha funcionado en las últimas fechas, aunque hoy no ha estado tan nítido. Si fuera DT metería a Pizarro, subiría a Monzón y sacaría a Benegas quien no ha estado con rapidez”, sentenció el diputado quien minutos después vio como David Pizarro hacia su ingreso a la cancha.

Benegas con problemas en el tobillo

Un partido complicado vivió el delantero Leandro Benegas en el Nacional. La esguince del tobillo izquierdo en el pasado duelo contra O’Higgins puso en duda su participación en esta “final” contra San Luis, donde finalmente fue titular. Pese a eso, el Toro se vio complicado de principio a fin, con molestias en el pie que tuvieron preocupado constantemente al cuerpo técnico de Hoyos, quien finalmente en el segundo tiempo termino siendo reemplazado.

Los que avisaban del Colo Colo-Cobresal.

La disputa mano a mano por el título de la U con Colo Colo fue hasta el final. Los albos vencieron 3-1 a Cobresal y por eso le pusieron presión a los azules todo el partido. Tanto así, que los dos preparadores de arqueros que tiene el equipo, Diter Alquiza y Gustavo Flores, estaban atentos de lo que pasaba en La Serena y le informaban a Hoyos y el resto del cuerpo técnico. Algo que en San Luis también se repetía según contaron a El Gráfico Chile, para estar atentos también del duelo que se jugaba en simultáneo al suyo.

Hoyos saludó a todos

Totalmente feliz y agradecido estaba el técnico Guillermo Hoyos con el título conseguido esta tarde, y eso lo demostró en la cancha y fuera de ella. Una de las acciones más divertidas del entrenador fue antes de su conferencia de prensa donde saludó a casi todos los periodistas y técnicos que estaban presentes para escuchar sus palabras en la sala de medios del Nacional. Algunos con abrazos incluso felicitaron al DT por el título.

La emoción de Carlos Heller y Gustavo Lorenzetti con la copa (Eduardo Ángel - El Gráfico)

Salas se metió a celebrar

El histórico ex jugador azul Marcelo Salas volvió a jugar en el Nacional a nueve años de su retiro profesional, en un duelo preliminar que jugaron sus ex compañeros contra hinchas de la U. El actual presidente de Deportes Temuco vibró con el compromiso ante San Luis y al final del partido bajó a celebrar a la cancha junto al equipo que festejaba comandados por Johnny Herrera.

Mora con muchos problemas

De dulce y agraz fue la tarde de este sábado para el goleador del torneo, Felipe Mora. Su gol le permitió conseguir el título a la Universidad de Chile, pero una molestia física importante le impidió continuar en cancha y fue reemplazado por Alejandro Contreras. Entre lágrimas, el ex Audax Italiano fue consolado en la banca azul, pero su suplicio no terminó ahí. Cuando todos los azules celebraban, el ariete quería que todos sus familiares en el estadio se metieran a la cancha a festejar con él, lo que era muy complejo debido al fuerte operativo de seguridad que había en Ñuñoa, y que complicó los deseos del ariete y del resto de los jugadores.

Cuerpo técnico con reprimenda

A pesar de celebrar el 18º título de los azules, los de Hoyos tuvieron muchos problemas con el staff de árbitros que encabezaba Eduardo Gamboa. Reclamando mucho al juez de línea, Hoyos fue reprendido muchas veces por el cuarto árbitro y lo mismo ocurría con sus colaboradores que daban instrucciones por los costados a los azules en cancha, lo que varias veces terminó en amarillas para la banca de los laicos.