En San Luis no olvidan a Johnny Herrera: "Un grupo que gana 500 lucas tuvo a la U pidiendo la hora"

“Soy consciente que a algún jugador si le pone… no sé cuanto irá a pagar Colo Colo esta vez ¿10, 20, 30, 40 millones?, no tengo idea… pero si le pones dos millones a un jugador que su sueldo es de 500 lucas, van a venir a dejar la vida“. Con esta declaración, el portero Johnny Herrera se ganó el repudio del plantel de San Luis, quienes, a pesar de la derrota de este sábado, no olvidaron las palabras del capitán de Universidad de Chile.

“No me puedo hacer cargo de declaraciones ajenas, pero lo que está claro es que un grupo que gana 500 lucas pudo parar a la U y los tuvo pidiendo la hora hasta el último minuto. A pesar de que son un gran equipo, los pudimos equiparar y eso es importante para la institución“, afirmó a El Gráfico Chile el volante Juan Pablo Gómez.

El lateral de 26 años, además, confesó lo conforme que quedó tras el encuentro a pesar del mal resultado. “La U se encontró con un equipo que también juega, tenemos nuestras cosas. Hemos trabajado mucho y ganamos partidos complicado. Se habló mucho en la semana, pero dejamos en claro que somos profesionales y que jugamos hasta el final”, comentó Gómez.

Otro de los jugadores de San Luis que analizó el duelo ante Universidad de Chile fue Johan Fuentes, quien ingresó en la segunda parte del duelo. “Fue un partido muy apretado, muy de igual a igual aunque en el segundo tiempo ambos bajamos nuestras cargas. En el último minuto San Luis le puso más ímpetu y tuvimos una oportunidad que no pudimos aprovechar”, sostuvo el volante central antes de partir a Quillota.