El título de la U bajo la lupa de Federico Valdés: La salida del fallido Beccacece, el alza con Hoyos y el salvador Mora

Entre los 48 mil espectadores que vieron campeonar a Universidad de Chile ante San Luis, estaba Federico Valdés. El ex presidente de Azul Azul arribó temprano al Estadio Nacional donde se ubicó en el sector de marquesina para ver el encuentro. Ahí, el hombre fuerte de la U por muchos años, saludó a los hinchas, recibió felicitaciones y celebró la estrella 18.

En medio de ese escenario dialogó con El Gráfico Chile. “Desde que nos cayó del cielo esta oportunidad ha sido una semana de nervios. No estaba dentro de los planes luchar por el título hace 15 días atrás y hoy no lo podíamos dejar pasar“, sostiene el ex timonel quien agradeció el punto obtenido por Colo Colo ante Deportes Antofagasta la semana pasada.

Con cinco años como timonel de la concesionaria, Valdés es voz autorizada para hablar de los azules y por eso no tiene dudas en asegurar que la salida de Sebastián Beccacece en septiembre pasado fue el mejor acierto de Carlos Heller en el último tiempo.

“Lo de Sebastián fue un experimento fallido porque no tenía experiencia como entrenador. Es muy complicado hacerse cargo de un equipo como la U sin tener experiencia, prácticamente imposible diría yo . Le deseo lo mejor de las suertes y si el día de mañana, con un bagaje distinto, a lo mejor sí resulta en la U. Pero no en las condiciones que tuvo en la primera oportunidad“, asegura categóricamente.

Publimetro.cl La U puso temple y terminó por arrebatarle el título al archirrival para bajar su estrella 18 Los azules no estaban para sorpresas y derrotaron a San Luis de Quillota en Ñuñoa. El equipo de Hoyos hizo historia al ganar un certamen que tenían casi perdido.

Pero si al ex ayudante de Jorge Sampaoli lo destruye, su opinión sobre Ángel Guillermo Hoyos es totalmente opuesta.

“Ángel Guillermo le sacó al equipo lo que tenía que rendir. Tenemos muy buenos jugadores que no estaban andando a sus capacidades y esa regularidad que adquirimos desde la mitad del campeonato hacia adelante nos tiene en esta instancia“, sentenció.

Además de la figura del técnico de Universidad de Chile, hubo otro nombre que se llevó todos los aplausos este fin de semana: se trata del goleador Felipe Mora. Además de marcar el tanto con que la U logró gritar campeón, el delantero se coronó como goleador exclusivo del Clausura con 13 conquistas, algo que tampoco estaba en los planes a comienzos de torneo.

“Lo de Mora fue ese cachito de suerte; él llegó a la titularidad por un factor extraño, por la partida de un jugador (Gastón Fernández) y resultó ser clave. Si no hubiese sido por Mora, no estaríamos siendo campeón“, concluyó Valdés, quien celebró con todo la nueva estrella de la U cuando menos se lo esperaba.

El presidente del último gran equipo de los azules, ese de Sampaoli y que ganó la Copa Sudamericana 2011, gritó campeón y lo festejó a lo grande.