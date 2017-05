Gerente de Unión Española fue despedido del club tras siete años

Johnny Ashwell fue despedido de Unión Española tras siete años en el club hispano, del que era el gerente deportivo. El ex defensor paraguayo fue notificado de la noticia este lunes.

Además, en un comunicado el cuadro hispano “informa que a partir del día de hoy D. Johnny Ashwell Fernandez deja la Gerencia del Club“.

Añade que “dicha responsabilidad será asumida provisionalmente por D. Santiago Perdiguero, quien a la fecha preside la Comisión Fútbol de nuestra corporación“.

“Desde aquí queremos agradecer a D. Johnny Ashwell la tarea desempeñada durante estos años, así como desearle el mayor de los éxitos en sus futuros emprendimientos profesionales“, cerró el escrito.

Ashwell, que estuvo en el club en el título del Torneo de Transición 2013 y el subcampeonato del Torneo de Clausura 2012, aseguró a La Tercera que “Jorge Segovia me comunicó que no seguía. Lo llamé para comenzar a ver el tema de los refuerzos“.

“Estoy desvinculado. Me voy agradecido de Unión Española. No me lo esperaba. No había indicios de que se fuera adoptar a una decisión así“, agregó el ex zaguero de Universidad de Chile.