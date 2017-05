Johnny Herrera saca pecho de campeón: "Es un orgullo haberle ganado cuatro definiciones a Colo Colo"

Universidad de Chile se llevó el título del Torneo de Clausura este sábado, tras vencer a San Luis de Quillota en el Estadio Nacional y además, para alegría de sus hinchas, dejó con en el camino a su archirrival, Colo Colo.

Por eso, el portero y capitán de los azules, Johnny Herrera, resaltó este hecho y destacó este nuevo éxito en una definición donde se enfrentaba al Cacique.

“Es un orgullo haberle ganado cuatro definiciones a Colo Colo“, dijo el meta en entrevista con El Mercurio, que ya ha gritado ocho veces campeón de un torneo nacional con el equipo universitario.

Además, el portero del Romántico Viajero añadió: “Es para lo que me preparo. Por eso no me veo tan eufórico cuando cumplo mis metas. Y si soy el más ganador de la historia, es parte de mi pega nomás. Incluso si es contra el archirrival“.

En esa línea, el bicampeón de América sostuvo: “El 99,9% de las veces sale campeón el mejor, y punto. Lo que hizo o no el otro equipo es pura historia. En el futuro se recordará sólo al campeón. Y fuimos nosotros“.

Por último, Herrera se sumó a la serie de elogios al técnico Ángel Guillermo Hoyos, que tras llegó a principios de temporada logró llevar a los azules a una nueva corona en el fútbol chileno.

“No se compara con ningún DT, porque es una persona única. Es muy meritorio todo lo que ha hecho con la U. Con todos los años de circo que tengo, nunca me había tocado vivir algo así. Estamos cuadrados con él“, cerró.