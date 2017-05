Dagoberto Currimilla se lamenta en Unión: "Ni siquiera sé el verdadero motivo de mi salida"

Un verdadero terremoto se produjo al interior de Unión Española tras la finalización del torneo de Clausura. Esto, debido a que la dirigencia hispana decidió no renovarle contrato a nueve jugadores del club, siendo el lateral Dagoberto Currimilla uno de los más afectados con esta noticia.

“Palermo habló conmigo. No le pedí explicaciones. Estoy tranquilo, porque en estos días he sentido el cariño de la gente. Me sorprende. Ni siquiera sospeché que no seguí“, comienza explicando el jugador al diario La Tercera. “Ni siquiera sé el verdadero motivo de mi salida“, añadió.

La determinación de Palermo sorprendió a todos puesto que Currimilla deja la institución con 30 partidos durante la última temporada y ha sido uno de los valores más importantes del equipo en los años recientes.

“Me apena lo que decidió Palermo. Siempre me puso y siempre rendí. Jugé en tres posiciones: de lateral, de volante de contención y hasta de central. Jamás hablé mal de él. Debe haber razones más fuertes. Me parece extraño. Puede ser Segovia“, afirmó el lateral.

Para finalizar, el jugador de 29 años revela que el golpe que recibió hace algunas horas todavía lo tienen en shock por lo que no sabe qué hará de su futuro en el fútbol nacional.

“Voy a tener que esperar. Quería retirarme en tres años más, en Unión Española, un club al que le he tomado mucho cariño. Me sentía en casa. No podrá ser“, sentenció.