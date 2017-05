Everton se arma: ficha a volante argentino que pasó por Flamengo

Everton de Viña del Mar comienza a armar su plantel para el próximo semestre, donde deberá enfrentar la Copa Chile y el Torneo de Transición.

El volante argentino Lucas Mugni, que tiene dos pasos por Flamengo de Brasil, se convirtió en el primer refuerzo oro y cielo para esta temporada que viene.

“Con enorme satisfacción, nuestro club informa que se ha llegado a un completo acuerdo para que Lucas Mugni se convierta en el primer refuerzo de Everton de cara a la temporada 2017/2018, donde nuestra institución espera continuar creciendo y obteniendo positivos resultados“, explicó el club viñamarino.

Añade que el jugador de 25 años “estuvo bajo la lupa de Pablo Sánchez en los últimos días y haber impresionado debido al gran nivel mostrado en los entrenamientos realizados en los pastos del CDE“.

El mediocampista explotó en Colón de Santa Fe y pintaba como una de las grandes promesas del fútbol argentino hace unos años, por lo que fue fichado por el Mengao.

Sin embargo, en Brasil no tuvo continuidad y fue enviado a préstamo a Newell’s Old Boys durante una temporada (2014-15) y luego volvió al gigante de Río de Janeiro donde no pudo afirmarse.

Ahora tendrá la oportunidad de mostrar su talento en el conjunto de Vitamina Sánchez.