Hoyos asombrado con la barra de la U: "Nunca vi una pasión de la gente así"

Las sonrisas abundan en el CDA tras conseguir el título del Clausura 2017 y su técnico Ángel Guillermo Hoyos se mostró impresionado por todo lo vivido en el triunfo contra San Luis que le significó conseguir su primera alegría en la Universidad de Chile, tan solo seis meses después de su llegada al país.

El entrenador se declaró asombrado, especialmente por la recepción de la gente, y sobre todo por el cariño expresado por la barra azul en la última fecha: “Hay situaciones que te hacen vibrar, emocionar, anduve mucho y gracias a dios nunca vi una pasión de la gente así, como acá. Y esto no es para que la gente coree mi nombre, tengo que decir la verdad. Cuando me lo ofrecieron vine y ni lo pensé… es una institución de primer orden mundial“, señaló respecto a lo vivido en estos meses.

Para el argentino la experiencia al frente de los estudiantiles es muy especial, sobre todo por el título, ya que sólo había sido campeón una vez, en una carrera en la que suma direcci0nes técnicas en 12 equipos y una selección.

“Personalmente, conociendo a los chicos, ellos tienen títulos pero siguen buscando como si no tuvieran. Yo no estoy tan acostumbrado a festejar, estoy más acostumbrado a empujar. Y la verdad es que es muy lindo“, dijo, valorando el registro al que también debe sumar los festejos con Bolívar el año 2011.

Pese a su exitoso arranque en el fútbol chileno, Hoyos quiere evitar a toda costa la comparación con exitosos compatriotas que ayudaron a Chile a progresar en los últimos tiempos: “Me preguntaron si jugaría como Bielsa o Sampaoli y es una falta de respeto. Hay historia en eso y nosotros somos muy chiquititos. Esto es día a día, yo no puedo decir que va a pasar o no. Sí te puedo decir que seguiremos creciendo y tratando de mejorar. Tanto en lo humano como en lo futbolístico“.

Publimetro.cl Las diferencias y similitudes de la U de Hoyos con la de Sampaoli El inicio dubitativo, el fuerte cambio de metodología, la forma de juego, entre otras semejanzas son las que reflejan integrantes del plantel que estuvieron en ambos elencos, e históricos ex jugadores que han presenciado los dos procesos.

Mientras que fue enfático en asignar a los jugadores el mérito del campeonato, incluso destacando el aporte de Gastón Fernández, además de la irrupción de nuevos valores como los seleccionados Felipe Mora y Yerko Leiva.

“Cuando se fue Gastón lo lamentamos porque es un jugador bárbaro. Internamente sabemos lo que representa para nosotros. Lo consideramos del grupo, nunca se ha salido del grupo. Solo le falta la medalla. A lo mejor se la podemos hacer llegar. Lo consideramos uno más de nosotros” dijo sobre el argentino.

Mientras tanto, expresó sus ganas de que Mora continúe en la U: “Lo de Felipe no me extraña por las condiciones futbolísticas. Le deseamos lo mejor desde aquí. Yo creo que es un jugador de un nivel que realmente nos dolería que se vaya como jugador y como persona. Es un honor compartir con él“.

Y destacó la irrupción de Leiva, pieza fundamental en su esquema, sobre todo en los últimos partidos del Clausura, cuando se lesionó el otro juvenil Iván Rozas, y que fue convocado a la Roja.

“Es una sorpresa que lo nominen y hace que se motive a todos los jugadores del nivel nacional, que saben que los están mirando. Hoy Yerko tiene esa posibilidad brillante, una motivación importante para las instituciones también. Nos invita a todos a trabajar mejor. Yo no creo en las casualidades sino en los merecimientos. Tiene un futuro enorme. Es un lindo triunfo de la institución y de sus componentes“, finalizó.