Con Lucas Barrios y Macnelly a la cabeza: La lista de refuerzos que solicitó Guede en Colo Colo

Colo Colo ha tenido intensos movimientos tras el final del Torneo de Clausura. El fracaso por no obtener el título golpeó fuerte en el Monumental y por eso ya trabajan arduamente en la conformación del plantel de cara al campeonato de Transición, donde Pablo Guede tiene como obligación bajar la estrella 32 para seguir en su cargo.

Refuerzos, cortados y préstamos, son las palabras que más se escuchan por estos días en Macul y que se repiten a cada momento en las reuniones que está sosteniendo el DT con Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro. Este lunes, por ejemplo, el técnico se juntó por cerca de siete horas con el mandamás de la concesionaria, cita donde también estuvo presente Fernando Monsalve, presidente del Club Social y Deportivo Colo Colo, y entregó, además de sus descartados, una lista de diez nombres para el próximo periodo de fichajes.

Como respuesta, la dirigencia le expresó que el listado será analizado el próximo 31 de mayo, cuando se conforme la nueva Comisión de Fútbol, y le aseguraron que realizarán todos los esfuerzos posibles para darle el gusto. Además, quedó establecido que los jugadores saldrán de los diez nombres entregados y no tomarán alguna opción B que sea ofrecido en el Monumental por menos dinero, algo que sí ocurrió en el pasado mercado de fichajes con la llegada de Pedro Morales y Mark González, dos jugadores que no estaban en los planes del técnico y ya fueron marginados para el Torneo de Transición.

La lista de Guede cuenta con dos nombres de jerarquía que ya vistieron la camiseta alba: Macnelly Torres y Lucas Barrios.

El volante colombiano, que dejó Colo Colo en 2010 sin nunca convencer a los hinchas, ha tenido un renacer en el fútbol con sus grandes actuaciones tras retornar a Atlético Nacional, donde ya suma tres años y fue fundamental en la obtención de la Copa Libertadores 2016 y la Recopa Sudamericana de este año. Sin embargo, pese a que está cómodo en Medellín, su llegada al Monumental se facilita porque termina contrato este semestre y el único factor en contra es que tiene ofertas del fútbol brasileño.

Barrios, en tanto, finaliza su contrato en diciembre con Gremio y está viviendo un gran momento, lo que hace más compleja su llegada. No obstante, la dirigencia de ByN realizará un esfuerzo para darle en el gusto al técnico.

Además de los ex albos, en la lista también aparecen candidatos para el puesto de arquero, donde tienen urgencia de fichar a un refuerzo por la partida de Paulo Garcés y la lesión de Justo Villar, quien no volverá a las canchas hasta octubre. Para esta posición, el técnico entregó los nombres de dos arqueros argentinos: Marcelo Barovero y Nicolás Navarro. El primero es el preferido por Guede y actualmente se encuentra en Necaxa, mientras que el segundo, a quien tuvo como dirigido en San Lorenzo, es la alternativa en caso de no concretar con el ex River Plate.

Con esto, el juvenil Pablo Soto, que volvió del préstamo desde Deportes Valdivia, será el tercer arquero de los albos y Álvaro Salazar la segunda opción.

El resto de los nombres contempla al lateral derecho Óscar Opazo, a los mediocampistas Rafael Caroca y Nicolás Maturana, y el delantero Angelo Sagal. De estos candidatos para llegar al Monumental, el jugador de Santiago Wanderers y el delantero de Huachipato están muy cerca de concretar su arribo, mientras que por los otros dos se está negociando.

Los movimientos no paran en el Estadio Monumental.