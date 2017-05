La UC piensa en "no más de dos o tres refuerzos, probablemente del medio nacional"

Desde Universidad Católica dieron las primeras pistas para la conformación del plantel para el segundo semestre de 2017. De modo similar a lo que se hizo en enero pasado, en la Franja se privilegiarán las renovaciones, por lo tanto las incorporaciones no serán “más de dos o tres“, según avisó el presidente de Cruzados Juan Tagle.

Al abordar las situaciones de los argentinos Enzo Kalinski y Ricardo Noir, dos de los ocho valores que terminan contrato en la UC en junio próximo, el timonel de la concesionaria de la precordillera estableció que “hemos privilegiado la renovación de jugadores con más presencia en la cancha, Enzo y Ricardo están entre ellos“.

En conversación con radio Agricultura, el mandamás franjeado sostuvo que “nuestros recursos están enfocados en mantener un plantel que estimamos que está capacitado para luchar por los desafíos del segundo semestre y junto con eso buscar un par de refuerzos en puestos muy acotados, no más de dos o tres refuerzos, que sean, probablemente, del medio nacional“.

En dicha línea, Tagle dijo que “nombres no voy a discutir, pero es posible que busquemos a alguien en defensa, además tenemos centrales jóvenes con mucha proyección y que generan mucho interés, el caso de Maripán y Kuscevic, me parece que los dos han tenido un año deportivo muy bueno, nos deja mucha satisfacción el crecimiento que han tenido y uno no puede descartar que en algún momento puedan partir. Yo espero que no sea este el momento“.

Además, el abogado de profesión declaró que “es posible que busquemos a alguien en la parte delantera, pero por ahora estamos enfocados en definir las situaciones de los jugadores que terminaron sus contratos. Tenemos ocho jugadores terminando contrato, el trabajo ha sido intenso, pero estamos en plena discusión con cada uno de ellos o con sus representantes. Con algunos la situación está más bien definida“.

Posibles salidas

Consultado por el posible éxodo del defensa Guillermo Maripán, el presidente de Cruzados manifestó que “no tenemos nada concreto respecto a la salida de Maripán, hay muchos rumores, mucha manifestación de interés, pero no hay ninguna oferta concreta. Nosotros contamos con él para el segundo semestre, pero si llegara algo que fuera muy conveniente para él y para nosotros, habrá que estudiarlo“.

El dirigente cruzado insistió en su punto, al asegurar que “no tenemos nada ni por Maripán, ni por Parot, ni por ningún otro jugador que tenga contrato vigente con el club. No tenemos ninguna oferta, por eso estamos trabajando bajo el escenario que no hay ventas de jugadores del plantel. Eso nos pone una condicionante: si más adelante, durante este receso que está recién comenzando, hubiese alguna operación que generara recursos adicionales para el club, obviamente eso podría generar un cambio de análisis”.