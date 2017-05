Jaime Vera confirmó que Caroca dejará Iquique: "Será muy difícil de reemplazar"

El entrenador de Deportes Iquique, Jaime Vera, adelantó el partido de este jueves ante Guaraní de Paraguay por la Copa Libertadores (Defensores del Chaco de Asunción, 20:45 horas de Chile).

El DT de los Dragones Celestes se refirió al duelo con los paraguayos y de paso confirmó que va a perder una de sus grandes figuras para el segundo semestre, se trata del volante Rafael Caroca.

“Si se va dejará un espacio muy duro de reemplazar. No sé dónde se va, pero tengo entendido que se va. Si a la U, Colo Colo, Católica o el extranjero, pero dejará de ser jugador de Iquique. Será una dura pérdida y muy difícil de reemplazar“, dijo el Pillo.

En esa línea explicó que “vamos a tener que buscar un reemplazante con sus características, también fuera de ella porque es un muchacho que conozco desde muy niño, muy profesional y entregado a la familia. Cuando uno ve que jugadores encuentran mejores opciones económicas para su carrera es algo que me pone muy feliz“.

Sobre el partido con el cuadro aborigen, Vera fue claro al sentenciar, en conversación con radio ADN, que “Guaraní es muy fuerte, sale de contragolpe, es un típico equipo paraguayo. Tiene una estructura bien definida y va a ser un partido muy díficil como todos los que tienen los equipos chilenos en el extranjero“.

“Los triunfos con Zamora y con Gremio, donde hicimos un gran partido, nos dio mucho aire y con esperanzas en lo que puede pasar el jueves“, añadió.

Finalmente, sobre la caída en la lucha por el título del Clausura, el adiestrador consideró que “podríamos haber hecho algo más, si sacamos la cuenta, no pudimos ganar los últimos partidos de local. Nuestro nivel de juego no fue el que tuvimos en las primeras siete fechas, teníamos un sistema que nos dio posibilidades, pero se tocó con los partidos seguidos de la Libertadores y nos costó recuperarnos. Los rivales no nos dejaron“.

“Afortunadamente teníamos un buen colchón de puntos que nos permitió finalizar en la parte alta de la tabla, pese a esa mala racha“, sentenció.