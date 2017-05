Arturo Vidal candidatea a Riffo para DT de Colo Colo: "Siente y sabe los valores del club"

Arturo Vidal es un ídolo en Colo Colo y desde esa vereda no se ha quedado callado con los últimos movimientos que se han realizado en el Monumental. La semana pasada, cuando Pablo Guede no convocó a Gonzalo Fierro al duelo ante Cobresal, el seleccionado nacional salió en defensa de su ex compañero con un mensaje que pareció ir directamente dirigido al técnico argentino: “se perdió el respeto en Colo Colo con los ídolos!Esto no es un circo, es una pasión que solo los q amamos está camiseta entendemos. Fuera!!! (sic)”

Pero Vidal no se detuvo ahí. Este martes, el seleccionado nacional subió una fotografía con Miguel Riffo y lo candidateó como el próximo técnico de la escuadra alba. “Acá un colocolino de corazón que siente y sabe los valores de nuestro Colo Colo… Una persona que le ganó a la vida, como muchos colocolinos. Espero que luego seas el nuevo entrenador de colo colo!!! Mucho éxito Miguel te esperamos pronto en nuestro amado club (sic)”, afirmó Arturo Vidal.

Vale la pena recordar que Riffo con Vidal mantienen una amistad desde que compartieron camarín en Colo Colo en la época de Claudio Borghi. Incluso, el volante asistió en el 2015 a un entrenamiento de Unión La Calera, equipo que en ese momento dirigía el ex defensor.