Representante da luces del futuro de Rafael Caroca: "Hay interés de Colo Colo"

Pablo Guede entregó una lista de diez nombres para reforzar a Colo Colo de cara al Torneo de Transición, donde tiene como obligación ganar el título para seguir en su cargo. En el listado, uno de los candidatos que aparece para llegar al Estadio Monumental es Rafael Caroca, quien terminó su contrato con Deportes Iquique y ya anunció que no seguirá en el norte del país.

El mediocampista, que cumplió grandes actuaciones con los Dragones Celestes, podrá negociar como jugador libre y los albos quieren aprovechar este factor para concretar la llegada de un jugador formado en casa. Al menos, el representante del jugador, Cristián Urquieta, reconoció el interés del conjunto de Macul para ficharlo como refuerzo para el Torneo de Transición.

“Hay conversaciones con clubes de Chile, y sí, hay algún interés de Colo Colo. Se recibe bien porque Rafael tiene un vínculo fuerte con Colo Colo y es un reconocimiento al trabajo de los últimos años”, dijo el agente en conversación con Radio Cooperativa.

“Ha tenido una regularidad en su rendimiento en las últimas temporadas y no sé si eso ocurre con otro jugador en el medio chileno. Rafael es un jugador maduro, profesional al cien por ciento y las consideraciones a estas altura de su carrera que tiene son de otra naturaleza”, agregó.

El jugador, en tanto, reconoció no saber nada de las negociaciones con los albos, pero se mostró orgulloso que su nombre esté en la órbita del Estadio Monumental. “No sé nada, solamente he escuchado cosas y obviamente me llena de orgullo, pero más allá no sé nada”, concluyó el mediocampista.