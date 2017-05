¿Cuántos años cumplen los azules? El eterno debate sobre la fecha de aniversario de la U

La unión del Club Atlético Universitario con el Club Naútico el 24 de mayo de 1927 fue el hecho que eligió la concesionaria Azul Azul como el hito fundacional del club profesional Universidad de Chile, y que este miércoles cumplirá 90 años de historia.

Sin embargo, desde la Casa de Estudios han puesto en duda esta fecha como la fundación de la U, avalados por las antiguas actas descritas en las antiguas reuniones de la Corporación de Fútbol de la Universidad de Chile (Corfuch).

En base a lo explicado por Raúl Farfán a El Gráfico Chile, el ex secretario general de la Corfuch y miembro de los primeros consejos de la rama de deportes de la Universidad, señala que después de varias sesiones de investigación, el doctor Eduardo Herrera Celis determinó que “la fundación de la institución se le adjudica al día 1° de abril de 1919”, según indica el libro fundacional publicado por el mencionado profesor en 1969.

Para Herrera esta fecha terminó siendo fundamental porque fue el día en que se celebró la primera elección de directorio de la Federación Universitaria de Deportes, con participación de todas las facultades de la U. Con ese antecedente, la Universidad llegó a la resolución de dar como única fecha de Fundación ese 1 de abril, luego de 20 reuniones de consejos desde noviembre de 1964, y que se resolvió tras una votación a mano alzada el 18 de julio de 1968.

En ese mismo Consejo, que presidía el ex timonel laico Marcos Schweitzer, se excluyó la fecha del 20 de mayo de 1902 como la Fundación de la U, dado que ahí se jugó sólo como facultades paralelas y no como un solo club unido.

“Una de las primeras fechas que se discutió como fundación fue la de 1902 pero ahí se perdía un premio de la FIFA para los clubes que han cumplido 100 años. Esa se decía porque ahí se jugó el primer campeonato interfacultades de universidades”, relata Farfán quien sigue ligado a la rama de fútbol de la Casa de Estudios, siendo su máximo timonel.

Además de las tres fechas que se discuten como fundación, también hay otros hitos que se podrían decir como el inicio de la U como la conocemos hoy, pero que son posteriores a la “Primera Junta” del club universitario como tal, ya sea la creación del Club Atlético Universitario en 1922, la del Club Náutico en 1926, o la de la unión de estos en 1927, donde se le conoció como “Club Universitario” en los medios de comunicación de la época, quienes finalmente comenzaron a avalar esa fecha como la original de fundación.

“La creación de la U en 1919 no es algo antojadizo que yo digo, está en actas y yo recuerdo que en mi último año en el club, en 2005, celebramos los 86 años y tengo pruebas de eso. Azul Azul ahora celebrará una fecha de manera antojadiza donde celebran 89 años. A mí me han llamado de las radios pero no he querido polemizar, pero ahora ya me aburrí”, concluyó Farfán.

En caso de avalar el reato que cuenta el ex directivo de la Corfuch, la U habría cumplido 98 años el pasado 1 de abril y está cerca de su centenario histórico. Ya sean 90, 98 ó 115, si eres hincha de la U sólo queda celebrar.