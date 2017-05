Everton presentó a su primer refuerzo y confirmó la renovación de Eduardo Lobos

Everton de Viña del Mar presentó este miércoles a su primera incorporación para el torneo de Transición. Se trata del volante argentino Lucas Mugni, quien hace un año no disputa un partido oficial.

El mediocampista de 25 años, en sus primeras declaraciones como jugador ruletero, indicó que “es un muy lindo desafío, por todo lo que se espera en el siguiente campeonato y además por lo que ya hicieron antes los chicos. Ojalá podamos pelear grandes cosas vistiendo esta camiseta y así poder ganarme el cariño de la gente“.

Al describir sus cualidades sostuvo que “soy un jugador que aporta a nivel ofensivo, me gusta la tenencia de pelota, llegar al área y el juego vistoso. Eso sí, ya vi varios partidos del club y me di cuenta que no hay un jugador que no corra, así que también aportaré en la defensa y en lo táctico“.

Publimetro.cl Everton se arma: ficha a volante argentino que pasó por Flamengo Lucas Mugni, que tuvo dos pasos por el gigante brasileño, fue oficializado como el primer refuerzo de los viñamarinos para el segundo semestre.

Mugni no ve acción desde principios del 2016 donde defendió a Newell’s Old Boys, luego pasó a Flamengo de Brasil y Rayo Majadahonda de España donde no sumó minutos.

Tras eso, llegó a la ciudad jardín donde estuvo entrenando con el primer equipo oro y cielo, y el entrenador Pablo Vitamina Sánchez se inclinó por sumarlo a la plantilla.

“Estuve entrenando con los muchachos, decidimos adelantar mi presentación con el plantel ya que así voy conociendo a los compañeros. Esto es una ventaja ya que siempre es un poco incómodo llegar, que te presenten, y conocer a los chicos y eso es tiempo que yo ya adelanté“, expresó.

Además, los ruleteros aseguraron la continuidad del portero Eduardo Lobos quien había finalizado contrato, pero extendió su estadía en el conjunto viñamarino.