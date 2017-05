Modo negociaciones: el uno a uno del plantel de la UC de cara al Transición 2017

El término de la temporada en Universidad Católica no es sinónimo de descanso, al menos no para la dirigencia de Cruzados y la gerencia deportiva encabezada por José María Buljubasich. Tras el amargo primer semestre de 2017, donde no pelearon el torneo de Clausura y quedaron eliminados de la Libertadores en fase de grupos, en la precordillera tendrán un intenso trabajo para conformar el plantel que compita en el Torneo de Transición, ya que las negociaciones arrecian tanto en cantidad como en dificultad.

El asunto renovaciones es uno de los aspectos más arduos para la directiva que preside Juan Tagle. El cuerpo técnico de Mario Salas desea mantener a la mayor cantidad de los integrantes del grupo que culminó la temporada 2016-2017, por lo que 7 de los 8 jugadores que finalizan sus respectivos contratos en junio próximo tienen chances de continuar en San Carlos de Apoquindo.

De momento, la única baja confirmada es la del extremo Christian Bravo, pero al futbolista perteneciente al Granada de España podrían sumarse otros y no necesariamente aquellos cuyos vínculos contractuales expiran. El defensa Guillermo Maripán, por ejemplo, tiene claras chances de partir al extranjero, mientras que el mediocampista Jaime Carreño se ha mostrado abierto a ser cedido, para así recuperar la continuidad futbolística.

A continuación el uno a uno del plantel de la UC para el segundo semestre de 2017:

Cristopher Toselli

El arquero tiene contrato vigente con Universidad Católica, pero como ha sido la tónica en los últimos períodos de fichaje, su deseo es tomar una oferta del extranjero. En el pasado mercado veraniego tuvo acercamientos del fútbol mexicano.

Germán Lanaro

Tras un bullado interés de Pablo Guede por contar con sus servicios en Colo Col en el verano pasado, Universidad Católica optó por asegurar sus servicios y con ello acordó una renovación de su contrato hasta fines de 2018.

Guillermo Maripán

Guillermo Maripan / Agencia UNO

Es la gran carta para una transferencia importante en cuanto a lo económico en el actual plantel de la UC. El joven zaguero está en la mira de clubes de Turquía, Rusia y España. En este último país, el Deportivo Alavés es el más fuerte candidato.

Cristián Álvarez

El capitán del actual plantel de Universidad Católica termina contrato a mediados de 2017 y, pese a bajar su cuota de minutos, en Cruzados se basan en su identificación con el club para renovarle. Extendería su vínculo hasta fines del presente año.

Fabián Manzano

Tiene contrato vigente con Universidad Católica y pese a no ser titular en la oncena tipo, Mario Salas lo considera un elemento importante, sobre todo por las lesiones que arrastran César Fuentes y Enzo Kalinski.

César Fuentes

El mediocampista que se ha transformado en uno de los pilares del equipo de Mario Salas y cuando llegó a mediados de 2015 a Universidad Católica, firmó un contrato por 4 años, o sea tiene un vínculo con la Franja hasta junio de 2019.

Christian Bravo

Es la primera baja confirmada para el segundo semestre de 2017. Tras renovar su préstamo a mediados del año pasado, el Plancha no tuvo la continuidad esperada y por lo mismo no se le ofreció seguir. Debe volver al Granada de España, club dueño de su pase.

Jaime Carreño

Jaime Carreño / Agencia UNO

En enero pasado renovó su vínculo con Universidad Católica hasta fines de 2018, sin embargo su escasa actividad en el primer semestre de 2017 lo ha llevado a contemplar un préstamo para recuperar continuidad. Everton ha surgido como opción.

Santiago Silva

El experimentado delantero uruguayo de 36 años, quien llegó a San Carlos de Apoquindo en reemplazo de Nicolás Castillo, firmó un contrato que lo vincula con Universidad Católica hasta fines de diciembre del presente año.

Milovan Mirosevic

El ídolo cruzado logró sumar minutos en el Clausura tras recuperarse de una larga lesión, la que arrastraba en su regresó a la UC a mediados de 2016. Termina contrato en junio, pero ya tiene avanzadas negociaciones con la dirigencia para seguir seis meses más.

Fernando Cordero

Pese a perder la titularidad en la temporada 2016-2017, el Chiqui sigue siendo uno de los jugadores más valorados por el cuerpo técnico de Mario Salas. Tiene contrato vigente con Universidad Católica hasta mediados de 2018.

Álvaro Ogalde

Quien fuera el tercer arquero de Universidad Católica en el primer semestre de 2017 está haciendo sus primeras armas en el profesionalismo y, de hecho, aún no debuta oficialmente. Podría ser enviado a préstamo a otro equipo del fútbol chileno.

Benjamín Kuscevic

El promisorio central está en constante observación desde clubes del exterior, pero en Universidad Católica no contemplan que se mueva de la precordillera, sobre todo ante una posible transferencia a Europa de Guillermo Maripán.

David Llanos

El delantero, que tuvo poca continuidad en la temporada 2016-2017 a raíz de diversas lesiones, tiene contrato vigente con Católica hasta mediados de 2018. En el pasado mercado buscó salir, pero no se concretaron las chances de Argentina y la MLS.

Raimundo Rebolledo

Es uno de los valores más jóvenes del primer equipo de la UC y como se suele hacer en jugadores que están en su condición, podría ser enviado a préstamo a otro equipo chileno para que sume actividad. Eso se verá a regreso de vacaciones, el 19 de junio.

Ricardo Noir

Ricardo Noir / Agencia UNO

Su préstamo culminó con el fin del semestre y Racing, club dueño de su carta, no está dispuesto a una nueva cesión, sólo lo dejará seguir en la UC a cambio de US 1,5 millones por la totalidad de su carta. Cruzados negocia su continuidad, pero ya avisaron que no están dispuestos a cancelar la cifra que estableció la Academia.

Carlos Espinosa

El volante de 34 años finaliza su vínculo con la UC en junio y su deseo es continuar en la Franja. El director técnico Mario Salas también quiere que permanezca en el club, sin embargo la dirigencia aún no toma una postura clara en su caso.

Diego Buonanotte

Tras su brillante primer semestre en Universidad Católica, desde Arabia Saudita llegaron ofertas por sus servicios y ante ello Cruzados optó por destinar recursos para su renovación. Extendió su vínculo con la Franja hasta junio de 2019.

José Pedro Fuenzalida

A comienzos de 2017 el Morelia de México le hizo una oferta concreta, pero Cruzados reaccionó a tiempo y concretó su renovación hasta fines de 2019. Aún así, su vitrina en la Roja en la Confederaciones podría implicar la llegada de nuevas ofrecimientos.

Carlos Lobos

Uno de los puntos respetables del amargo primer semestre de 2017 fue la activa participación que consiguió en el primer equipo cruzado. El canterano debe negociar con Cruzados, ya que termina su contrato con el club a fines de 2017.

Franco Costanzo

El arquero es uno de los 8 futbolistas que termina contrato en la UC en junio. Cruzados ya inició gestiones para renovarle por los próximos meses, ya que en la Franja proyectan que el argentino tome otras funciones en el club una vez retirado.

Roberto Gutiérrez

Roberto Gutierrez / Agencia UNO

El Pájaro, quien termina contrato en junio con la UC, ha dejado en claro su deseo por continuar en la UC, sin embargo Cruzados no le ha hecho una oferta concreta para que siga. Santiago Wanderers, Everton y O’Higgins han consultado por su situación.

Enzo Kalinski

Tras ser operado por una lesión de meniscos en la rodilla derecha, el argentino llevará a cabo su recuperación en San Carlos de Apoquindo y, mientras tanto, continuará sus negociaciones con Cruzados, pues su contrato termina en junio. Las tratativas están avanzadas y su permanencia en la UC se extendería hasta fines de 2018.

Alfonso Parot

El Poncho fue uno de los puntos altos en la temporada 2016-2017 en Universidad Católica. Su buen nivel habría levantado el interés de clubes de México por sus servicios. Tiene contrato vigente con el club de San Carlos de Apoquindo.

Juan Carlos Espinoza

El lateral sumó bonos en el primer semestre de 2017 al cumplir con buenas actuaciones cuando Mario Salas lo colocó como titular. Llegó en junio de 2015 y firmó un contrato por cuatro años, por lo tanto, tiene un vínculo con la UC hasta mediados de 2019.

Stefano Magnasco

El jugador formado en San Carlos de Apoquindo no ha logrado consolidarse en la titularidad y durante el primer semestre se vio relegado ante la irrupción de Juan Carlos Espinoza. Tiene contrato vigente y debería permanecer en el club para pelear un puesto con el ex carrilero de Huachipato.