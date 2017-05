Los puestos a reforzar que definió la UC para el segundo semestre

El plantel y el cuerpo técnico de Universidad Católica ya están de vacaciones, pero antes del receso el DT Mario Salas acordó con la gerencia deportiva de Cruzados los puestos a reforzar para el segundo semestre de 2017.

“Deberíamos tras dos o tres jugadores dependiendo las posibilidades que nos permita el presupuesto“, avisó este miércoles el Comandante, en conferencia de prensa en San Carlos de Apoquindo.

En dicho marco, los dos puestos definidos a reforzar en la UC son la defensa y el ataque. El viñamarimo solicitó un nuevo zaguero central y un delantero que pueda moverse en todo el frente ofensivo, para cubrir las bajas de Christian Bravo y Roberto Gutiérrez.

El Plancha y el Pájaro terminaron sus contratos y Cruzados optó por no ofrecerles un nuevo vínculo. Quienes estaban en la misma condición, pero negocian para continuar son Franco Costanzo, Cristián Álvarez, Milovan Mirosevic, Carlos Espinosa, Enzo Kalinski y Ricardo Noir.

Si las cosas salen como proyectan en la precordillera con los mencionados Costanzo, Kalinski y Noir, los refuerzos para el Transición necesatiamente tendrán que ser chilenos. Así lo entienden en la UC, por lo mismo el presidente Juan Tagle avisó que, probablemente, los nuevos rostros franjeados salgan del medio local.

Cabe consignar que los dos o tres refuerzos que proyectan en Católica se piensan en la medida de no sufrir bajas en su plantel. En ese sentido, si Guillermo Maripán, quien es seguido de España y Turquía, se va del club, debería llegar un jugador en su reemplazo.

En otro asunto relacionado, a Salas se le consultó por la posibilidad de contar con Jeisson Vargas nuevamente en San Carlos de Apoquindo. El recoletano fue vendido a mitad del año pasado al Montreal Impact de la MLS y tras ello fue enviado a préstamo a Estudiantes de La Plata, donde no ha sumado mayor actividad.

“No lo he pensado, no lo hemos conversad. Habría que esperar y no especular. Primero habría que preguntarle a a los dueños de su pase qué quieren con Jeisson. Con nosotros rindió a plenitud, fue un gran aporte, pero también habría que evaluar lo que ha pasado desde que se fue de la UC hasta ahora que termina su préstamo en Estudiantes“, dijo el DT sobre Vargas.