Roberto Gutiérrez explica su salida de la UC: "No había interés del técnico ni de la dirigencia"

“Es indudable que me gustaría continuar en Universidad Católica, pero vamos a ver con el tiempo qué va a pasar y en el momento que haya que sentarse a conversar podremos definir la situación, tanto para bien o lo contrario“, estas palabras fueron emitidas por Roberto Gutiérrez hace 24 días en una entrevista a El Gráfico Chile.

Para desgracia del jugador, sus pretenciones no fueron escuchadas por la dirigencia de Cruzados, puesto que este miércoles el técnico Mario Salas confirmó que no seguirá en el equipo para el próximo semestre.

“Hay sentimientos encontrados. No me hubiese gustado salir del equipo por todo lo que he vivido, pero agradecido de lo que hice cuando se me dio la oportunidad. Tomé esta determinación también viendo que no había interés de parte del cuerpo técnico ni de la dirigencia. No llegamos ni ha conversar de una renovación“, sostuvo el delantero tras enterarse de la confirmación.

En un contacto con radio La Clave, el ex atacante de Universidad Católica sostuvo que si bien está dolido por la decisión de Salas, se siente muy agradecido de la escuadra cruzada por todo este tiempo en la institución.

“Pude ser bicampeón estando con el equipo. Siempre estuve comprometido, me entregué al máximo. Se me dio la opción de marcar, dar vuelta partidos, hacerle goles a Colo Colo en el último minuto… Siempre lo hice de la mejor manera“, afirmó Gutiérrez quien regresó a San Carlos de Apoquindo en 2015.

Para finalizar, el Pájaro se refirió a su futuro: “Hay clubes interesados pero les dije que tenía que cerrar primero con la UC”.