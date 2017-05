El calvario que se avecina en la Segunda División: "A fin de año quedarán muchos jugadores cesantes"

El pasado 16 de mayo el Sifup y la ANFP alcanzaron un acuerdo para fortalecer la Segunda División Profesional, cuyo fin apunta a buscar la estabilidad laboral de los futbolistas y a respaldar económicamente la categoría para sostenerla en el tiempo.

En términos concretos, el Torneo de Transición se mantendrá sin límites de edad de los jugadores, pero en 2018 pasará a convertirse en una categoría sub 25 con cuatro excepciones.

También se fijó un tope de planillas de diez millones de pesos para cada club, donde cada equipo deberá depositar una garantía equivalente al gasto de tres meses. Esta medida permitirá tomar resguardos en caso de incumplimiento en el pago de sueldos de los futbolistas.

“Es una limitante laboral”

“Se están generando condiciones para que la Segunda División no desaparezca y que sea cada vez más fuerte. En ese aspecto estamos bastante contentos con lo que se resolvió”, declaró Gamaliel García, presidente del Sifup una vez concretado el acuerdo con la ANFP.

Sin embargo, los futbolistas que militan en dicha división no quedaron tan conformes. Según advierten, la limitancia de edad provocará que “a fin de año queden muchos jugadores cesantes”.

“Muchos jugadores mayores de 25 se van quedar sin poder jugar. Va a haber muchos problemas a fin de año. La mayoría de los equipos trajo jugadores de renombre, que han jugado en divisiones mayores para darle peso y encantar a la gente”, advierte Aníbal Carvallo, una de las figuras que tuvo Melipilla.

Crédito: ANFP

Su compañero, el arquero Boris Pérez, asegura que el tope de edad será “una limitante laboral”.

“Al ser una división profesional no le dan la seriedad que amerita. Si te pones a pensar, al ser libre, este año fue una competencia distinta. Hubo mejor calidad y eso es impagable para el público. El nombre de los jugadores, la experiencia, influye”, agrega.

El portero de los Potros también critica a la ANFP. “Ven números no más, porque para ellos esta división es un gasto, no es un ingreso”, afirma.

Isaías Peralta, atacante de San Antonio Unido, también critica la gestión de la mesa de Arturo Salah. “Esta división no es un cementerio, es de crecimiento. Ya hubo más de 900 jugadores cesantes, ahora habrá que ver cuántos quedarán sin trabajo a fin de año”, dispara el ex mundialista Sub 20 quien cree que “era matar la división si no la dejaban liberada”.

Crédito: ANFP

El tope de planillas, otro problema para la Segunda División

Para Boris Pérez, la reducción de planillas afectará directamente al desarrollo de la división. “Obvio que te limita, no te da la planilla con los diez millones, porque imagina que tienes que sumarle al cuerpo técnico. No te da por ningún lado, es imposible”, advierte el golero melipillano.

“Al tener un presupuesto reducido afectará a la competencia, además, con más jugadores disponibles habrá menos demanda de trabajo“, avisa.

Por su parte, Peralta también se muestra contrario al recorte presupuestario. “No es por desmerecer, pero en todo trabajo se necesita alguien con experiencia. El otro día jugó Independiente Cauquenes, pocos sabían que existían, entonces que ellos puedan llevar jugadores de renombre es mejor para la ciudad”, remata.