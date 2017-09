Jean Beausejour se somete a evaluación especial en la U y es duda ante San Luis

La doble fecha de las Clasificatorias no sólo le dejó dos derrotas a la selección chilena, sino que también afectó mucho al plantel de la Roja en lo anímico y físico. Entre esos casos, Gonzalo Jara y Jean Beausejour acusaron un fuerte desgaste en su retorno a Universidad de Chile, que les ha significado estar mermados en su rendimiento futbolístico. Mientras que el ex Mainz 05 jugó uno de sus peores compromisos con la U frente a O'Higgins, el lateral izquierdo no fue citado para ese partido por decisión del técnico Guillermo Hoyos.

Con ese escenario, desde el cuerpo médico de Azul Azul indicaron a El Gráfico Chile que a todos los jugadores se les hace un monitoreo para su recuperación después de los partidos, pero que tras el cansancio que arrastran jugadores como Beausejour y Jara por los partidos de la Selección, tanto a ellos como a otros integrantes del plantel, se les han realizados permanentes evaluaciones catabólicas, para medir su desgaste y así tomar medidas de cara al próximo partido de los laicos.

Ante eso, y tras al fatiga demostrada por Beausejour, el zurdo será guardado por Hoyos para el compromiso de esta semana frente a San Luis de Quillota por Copa Chile, pensando en que tenga un descanso pertinente a las exigencias estresantes que ha tenido en las últimas semanas, y así no arriesgarlo para la última etapa del torneo de Transición 2017, donde los azules marchan cuartos con 10 unidades.

Beausejour recibe la China Cup que conquistó la Roja en un 2017 muy movido para él. / Photosport / Islandia vs Chile, Copa China

El lateral de 33 años ha tenido un 2017 muy agotador desde que en enero disputó la China Cup que obtuvo el equipo de Juan Antonio Pizzi, y a mitad de año tampoco pudo realizar una pretemporada adecuada con los azules, debido a su obligación de disputar la Copa Confederaciones con la Roja.

La U perderá a uno de sus emblemas para un nuevo y complejo partido frente a los Canarios en la cancha sintética del estadio Lucio Fariña de Quillota, válido por los cuartos de final (ida) de la Copa Chile y a disputarse este jueves 14 de septiembre (17:30 horas) en la Quinta Región.