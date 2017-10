Con el joven Villanueva de titular: La formación de Colo Colo para el clásico ante la UC

Unión Española empató con Universidad de Chile en Santa Laura y le abrió la opción a Colo Colo, uno de sus escoltas, de recortar ventaja en la pareja lucha por el título del Transición. Pero los albos no tendrán una labor fácil para sumar tres puntos en la octava fecha, ya que deben visitar a Universidad Católica en San Carlos de Apoquindo.

Pese a que los Cruzados vienen golpeados por los malos resultados que han sumado en el torneo, saben que el clásico es un partido aparte e intentarán empezar su repunte con una victoria ante Colo Colo. Sin embargo, Pablo Guede parece tenerle tomada a Mario Salas y no por nada no ha perdido nunca cuando ha tenido que enfrentarlo, por lo que podría dejar al Comandante con un pie y medio fuera de la UC.

Para lograr los tres puntos que le permitan acercarse a los hispanos, el técnico de los albos ya definió el once titular y será muy parecido al que venció por 3 a 0 a San Luis, en la séptima fecha del Transición. La gran diferencia será el ingreso de Jorge Valdivia, que no pudo estar ante los Canarios por lesión, y la salida de Andrés Vilches, quien durante la semana sufrió una inflamación en la articulación del dedo gordo del pie izquierdo y no se pudo recuperar al cien por ciento por lo que irá a la banca.

Con estas novedades, el Mago tendrá que utilizar la función de atacante, casi como un "nueve falso", y el joven Carlos Villanueva será el encargado de la creación en San Carlos de Apoquindo ante Universidad Católica. Así, la formación de Colo Colo, que no tendrá ni en la banca al "cortado" Octavio Rivero, será con: Agustín Orión; Matías Zaldivia, Julio Barroso, Fernando Meza; Óscar Opazo, Claudio Baeza, Jaime Valdés, Gabriel Suazo; Carlos Villanueva; Jorge Valdivia y Esteban Paredes.