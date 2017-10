Bryan Carrasco y su inmaculada racha de penales: “Me fijo mucho en Lewandowski”

En las primeras nueve fechas del torneo de Transición, Bryan Carrasco ha anotado ocho goles, siete de ellos de penal. Si no es récord, pega en el palo.

Justamente ahí, cerca de un poste, fue donde colocó su último lanzamiento desde los 12 pasos para superar la estirada de Miguel Pinto y convertir el 2-1 para la victoria de Audax Italiano sobre O’Higgins en Rancagua. En un ping-pong con El Gráfico Chile, el Velociraptor explica cómo se ha forjado esta especialidad.

¿Practicas penales en la semana?

No, en la semana no pateo ni uno.

¿Cómo partiste tirando?

Cuanto estaba Jaime Bravo (el popular Sam) acá en Audax, jugaba mucho a los penales con él y apostábamos un alfajor. Así me fui perfeccionando.

Me imagino que ahora le das las gracias…

Sí. Él vive en el mismo condominio que yo y siempre me lo encuentro. Me molesta que esto se lo debo a él.

¿Te inspiras en alguien?

Me fijo mucho en Lewandowski. Él patea igual, mira a los arqueros hasta el último momento y no se le va casi nunca un penal.

¿Estudias a los arqueros?

No, yo no estudio a ningún arquero.

¿En qué momento decides dónde vas a patear?

En el último momento, cuando voy a patear el balón, ahí decido.

¿Y en qué piensas antes entonces?

En mi familia, mis hijos y mis amigos, en eso pienso cuando estoy parado al frente de la pelota, que no les puedo fallar a ellos, porque siempre me han apoyado.

¿Nico Peric te da consejos desde el otro lado?

No, el Loco sabe cómo pateo y no me dice nada, porque él y el equipo confían mucho en mi pegada.

¿Te pones nervioso cuando ya cobraron el penal?

La verdad, en este campeonato ya no, porque llevo hartos penales pateados y los he hecho todos, así que ya estoy con confianza, pero en los primeros que pateé sí me ponía nervioso.

¿Qué les dices a quienes critican que Bryan Carrasco sólo hace goles de penal?

Que entonces no voy a patear ni uno más, porque parece que se enojan porque un jugador haga goles de penal. Y que revisen los partidos de Audax, porque se quedan sólo con los comentarios y dicen que lo único que hago es tirar los penales y nada más.

Igual es raro que a un equipo le cobren tantos penales. ¿Será por la agresividad ofensiva de Audax?

Exacto. A veces también me dicen que al Audax le regalan muchos penales, pero si revisas, ninguno de los que nos han cobrado ha sido dudoso.