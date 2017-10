En la U quedaron molestos con la cancha del Nacional: "No estaba acorde a un partido profesional"

En Universidad de Chile quedaron muy molestos por las condiciones en las que se encontraba la cancha del Estadio Nacional para el partido del miércoles, frente a Antofagasta y por las semifinales (ida) de la Copa Chile, que ganaron por 2-0.

Para el plantel de los azules, el pésimo terreno de Ñuñoa perjudicó en su juego futbolístico e incluso podría perjudicarlos para los encuentros de las próximas fechas en el Torneo de Transición 2017.

"No se puede jugar en una cancha así. De arriba no sé cómo se veía, pero era una cancha muy dura, muchos hoyos, del área para qué hablar. Espero que no se repita la situación porque no se puede hacer el buen juego que nosotros mostramos y para el espectáculo no se puede ver una cancha así. Esperemos que se arregle porque en una cancha así no se puede hacer nuestro juego, que es de mucho toque y circulación de balón rápido", indicó Sebastián Ubilla tras el partido.

"Nos dificulta mucho el juego que hacemos nosotros y eso nos podría complicar para pelear los dos campeonatos", añadió el capitán de los universitarios, Johnny Herrera.

Por otra parte, el técnico Guillermo Hoyos aterrizó la postura de su plantel, pensando principalmente que la U arrienda los terrenos del Nacional. Pese a eso, el DT de los azules recalcó que en canchas así no se puede realizar un fútbol profesional.

"La cancha ya sabíamos que iba a estar así porque había un concierto que iba a dañar la cancha, entonces creo que en eso uno hace un silencio porque todos ven que hay un concierto inevitable. Hicieron todo para dejarlo lo mejor posible, pero a veces los tiempos no bastan", indicó Hoyos en conferencia.

“Es preocupante, pero esto no se puede evadir. Es una cosa que el estadio no es de la U, no es nuestro, no sé cómo se manejará, pero imagino que la gente hizo todo lo posible. Es obvio que las condiciones para hacer un partido profesional no estaba acorde", cerró el DT.