Nicolás Guerra, el nuevo Niño Maravilla de la U que pide cancha e ilusiona a futuro

Nicolás Guerra llegó a la pretemporada de Universidad de Chile a La Serena esperanzado en que el técnico Guillermo Hoyos lo viera en acción, y le permitiera, al menos, sumar un par de citaciones o minutos en el segundo semestre con los azules. La humildad y timidez que caracteriza al delantero no lo dejaba pensar más allá de eso, pero su gran habilidad futbolística y el destino llevó a que el Kun, como lo apodó su DT, explotara y se destacara como la gran promesa que tienen los azules a futuro.

Tan felices están en el plantel de la U con el desarrollo y las capacidades futbolísticas que ha mostrado Guerra, que incluso les ha permitido soñar en que el delantero de 18 años pueda alcanzar las cualidades que tiene la estrella del ArsenaL, Alexis Sánchez. Según indicaron desde el cuerpo técnico azul, Guerra no tiene techo y además sienten que tiene peculiaridades que permiten compararlo sin problema con el Maravilla de Tocopilla.

Ante ese paralelo entre ambos futbolistas, el descubridor de Guerra en Cobreloa, César Bravo, no encuentra descabellado que en la U lo vean como un “futuro Alexis”, comparando habilidades y pensando en que el inicio del camino de Sánchez, fue muy similar al que está viviendo la joven promesa de los universitarios.

Nicolás Guerra jugando por Cobreloa

"La historia se vuelve a repetir. Ojalá que el éxito fuese lo mismo, uno le desea lo mejor. En todo caso tiene las condiciones y las capacidades para ser como Alexis Sánchez. ¿Sabes lo que puedo comparar con él? Su humildad y sus ganas de seguir trabajando y mejorar. Él no se quedó con el gol que le hizo en la pretemporada a Coquimbo. Él siguió y sigue haciendo goles, demostrando capacidades, y se hace notar más. Cuando él demuestre todo lo que tiene, puede que sea impresionante lo que llegue a ser", señaló Bravo a El Gráfico Chile.

Por otra parte, el actual entrenador de las inferiores loínas cuenta cómo llegó Guerra al club calameño y las características que tenía en su llegada: "Él se presentó con personalidad para pedir una oportunidad. Lo probamos y por las condiciones que presentó, la personalidad en su juego, la potencia que tenía, y marcaba diferencias con el resto de los jugadores", recordó uno de sus primeros técnicos en el fútbol profesional.

Con el beneplácito azul

A pesar de que el Kun recién lleva dos goles y una asistencia en tres partidos jugados con la U, la ilusión de lo que pueda ser a futuro tiene esperanzados al mundo azul. "Creo que ha sido una revelación, de los mejores juveniles de la U en el último tiempo y me parece espectacular, pero creo que en Chile maduran muy tarde los jugadores, así que veremos qué pasa con él", señala el histórico ex entrenador azul, Miguel Ángel Gamboa.

En esa misma línea, el ex delantero Rodrigo Goldberg elogió las condiciones "diferentes" que tiene Guerra en comparación con lo visto anteriormente en el fútbol chileno, y le pide no perder su estilo de juego, a pesar de la influencia que pueda existir dentro de su equipo.

"Él es un tipo bien especial porque es de los que desde chico (lo conoce de los 16), enfrenta al arquero y hace un ‘picotón’ y te hace un túnel, y eso muchas veces, en un plantel profesional, es visto como ‘el agrandado’, pero su fútbol es así, no lo hace de agrandado, sino que le gusta jugar así y así lo siente", asegura el Polaco.

"Tiene cosas del Huevo Valencia, del Ñato Jara, pero para mí es un jugador distinto a lo que hemos visto, tiene otras cualidades, una visión de juego muy bien desarrollada y que hay que seguir cultivando", complementó.

Cuidarlo es prioridad

El Polaco Goldberg también triunfó joven en la U y aconseja a Guerra / Archivo

Muchos son los casos de las jóvenes promesas del fútbol chileno que se han quedado en el camino y no han podido deslumbrar con el paso de los años. Con ese antecedente es que los referentes azules piden que se centre en su juego, y deje de lado las posibles malas juntas o consejos de rápido ascenso monetario en su carrera, lo cual podría coartar su idea de triunfar futbolísticamente.

"No hay remedio para que a un jugador se le suban los humos a la cabeza, no hay fórmula para eso. Es algo personal y de acuerdo a la familia que tengas y depende de cómo te vayan ubicando. Todos los entrenadores y compañeros te pueden dar buenos consejos. Ahora, me han dicho que es un cabro bastante ubicado, serio, y esperemos que siga en esa tónica", indica Gamboa.

"Tiene mucha pasta de buen jugador y es uno de los que debería llegar lejos, pero a este tipo de jugadores hay que manejarlos bien, que no se vuelvan locos y que no pretenda tener seis meses buenos y después partir para afuera. Nadie discute la calidad de jugador que es, pero hay muchos casos de que mal manejados no llegan a ninguna parte. Hay que tener cuidado", cierra el Polaco Goldberg.