Mosa dispara contra la ANFP por falta de "información" y porque los clubes "no tienen opinión"

Con molestia respondió el presidente de Colo Colo, Aníbal Mosa, cuando se le consultó este miércoles por la información que reciben los clubes desde la ANFP, especialmente en estos días donde hay momentos de definiciones.

El timonel de Blanco y Negro se refirió a diversos temas del fútbol nacional y criticó con dureza la actitud de la testera que dirige Arturo Salah, que está analizando diversos temas de aquí a fin de este año.

Por ejemplo, sobre la venta del CDF, Mosa dijo que "sé lo que saben ustedes, lo que no debería ser. Lamentablemente no tengo información oficial de lo que está ocurriendo, yo he pedido una reunión con Arturo Salah para que nos diga los montos y los tiempos, ha pasado mucho tiempo y no tenemos mucha información de lo que ha salido en la prensa".

Y en esa línea, agregó que "tengo la mejor impresión de Arturo Salah, pero él con su directorio no nos ha consultado nada, yo envié una carta formal para el tema del CDF y aún no hay nada".

Además, reclamó que en el tema del nuevo entrenador de la Roja, tras la salida de Juan Antonio Pizzi, opinó que los equipos del fútbol nacional deben tener opinión para escoger al nuevo seleccionador.

"Lo del seleccionador nacional, creo que los clubes deben tener injerencia en la decisión, el no ir al Mundial perdemos todos. Lo que pienso es que nos van a citar para que nos informen y creo que los clubes deben tener opinión", sentenció.