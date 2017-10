Quili Vilches y el "infierno" que espera a Pizarro en Valparaíso: "Esto es fútbol, no una batalla"

Las polémicas declaraciones del dirigente de Santiago Wanderers, Pedro Cordero, sobre el recibimiento hostil que preparan para David Pizarro en Valparaíso generó gran revuelo en el mundo del fútbol. El directivo dijo que esperan al ex caturro, a quien calificó de traidor, con un "infierno" en Playa Ancha, pero desde Universidad de Chile buscaron bajar los humos de cara al partido del próximo sábado 4 de noviembre (12:00).

"No tenía idea de eso, pero imagino que el tema se tratará de la mejor forma para que él no sea afectado. Uno desaprueba estos hechos porque esto es fútbol, no es una batalla, toda la gente se enfoca en eso, es un partido, ynadie se juega la vida o nada", apuntó el defensa Christian Vilches en conferencia de prensa.

Por otra parte, el Quili se refirió al complejo duelo que tendrán por la duodécima fecha del Transición en el estadio Elías Figueroa, y además justificó el criticado juego defensivo que ha practicado Guillermo Hoyos en las últimas fechas.

"Va a ser un equipo duro, que está peleando la parte baja, no quiere descender, estarán con su gente y yo creo que darán una pelea dura. Eso sí, nosotros daremos lo mejor para quedarnos con los tres puntos", aseveró el zaguero azul.

"Estamos felices de conseguir el triunfo contra un clásico rival, feliz de meternos de lleno en la pelea del título. Ojalá se dé jugar bien y ganar, pero ganar sea como sea es lo que más vale", cerró.