Refuerzo de la U revive las palabras del capitán Herrera: "Estoy feliz de llegar al equipo más grande de Chile"

Se puso fin a la espera. La U ya presentó a sus nuevos refuerzos en el CDA. Los jugadores Angelo Araos y Felipe Saavedra posaron con la camiseta de Universidad de Chile, junto al presidente de Azul Azul, Carlos Heller. Ambos mostraron de entrada las enormes ganas que tenían de llegar al club que representará al país en la Libertadores.

El primero en tomar los micrófonos fue Saavedra, ex lateral izquierdo de San Luis, quien emuló al capitán azul Johnny Herrra, al recalcar que "estoy feliz de llegar al equipo más grande de Chile, contento por jugar la Copa Libertadores, nunca pensé que la jugaría a tan temprana edad".

El zurdo, además, habló sobre la competencia que tendrá con jugadores experimentados del plantel: "es un desafío que da gusto tomar, pelearle el puesto a Beausejour, a Monzón, en mi caso, es un desafío importante, estoy con todas las ganas de poder hacerlo y de jugar. Cuando me den la oportunidad, quiero aprovecharla y no soltar la camiseta. Independiente de quien esté, si uno hace bien las cosas, debería seguir jugando."

El quillotano afirmó que está en plenitud, recuperándose de sus problemas físicos. "Estuve dos meses parado, los tiempos de recuperación se cumplieron, he entrenado el último mes con un fisioterapeuta en Quillota, que me ayudó a mantener el ritmo. Dentro de todo me siento bastante bien".

"El 'profe' nos recibió bien, es muy paternal y eso se siente. Al jugador eso le sirve, te da más confianza y seguridad a la hora de jugar y de entrenar, uno se puede acercar sin temor a recibir alguna negativa", agregó luego de que le consultaran sobre Ángel Guillermo Hoyos.

La confianza de Araos

Por su parte, Angelo Araos, quien llega a la U tras su buena campaña en Antofagasta, dijo que "espero ser un aporte, vamos de menos a más, espero que este año sea el mejor para mí".

El joven delantero comentó que su inexperiencia no será problema en su nuevo desafío: "creo que estoy 100% preparado para estar aquí, el fútbol es lo que he querido siempre desde chico. Es lo que me gusta y no tengo miedo a que me pese la camiseta".

Araos habló sobre la competencia que existe en la ofensiva de la U, donde luchará un puesto con Pinilla, Francisco Arancibia, Isaac Díaz y posiblemente Yeferson Soteldo. "Sé que me va a costar mucho ganarme un puesto, pero a eso vine, lo que más quiero es jugar. Sé que me va a costar mucho, pero soy muy responsable y puntual, muy esforzado en los entrenamientos. Sé que me va a tocar la oportunidad y no la voy a soltar".

"Hablé con el profe, me recibió con mucho cariño, quiere mucho a los jugadores, él te abraza al principio y al final de los entrenamientos, estoy contento por eso y de estar acá", remató el volante sobre el recibimiento del técnico de la U.

La U sumó juventud para el 2018…