Así se jugará la Copa del Mundo con el nuevo formato de 48 selecciones

El cambio de formato de la Copa del Mundo que pasará a tener 48 selecciones participantes, impulsado por Gianni Infantino, presidente de la FIFA, y aceptado por unanimidad por parte de todas las confederaciones mundiales, obligará a aumentar la cantidad de partidos y también la estructura del torneo.

Con el Mundial de 32 equipos se jugaba un total de 64 partidos, pero con el nuevo formato de 48 participantes, que comenzará a regir en 2026, habrán 80 encuentros. Eso sí, se mantendrá el máximo de siete partidos que una selección puede jugar en la Copa del Mundo antes de conquistar la gloria.

Además, la reforma de Infantino establece que serán 16 grupos de tres equipos y clasificarán dos a la ronda de los 32 mejores.

How the World Cup is set to look from 2026 after FIFA decides today to increase the tournament from 32 to 48 teams pic.twitter.com/ktwPFram7A

— Rob Harris (@RobHarris) January 10, 2017