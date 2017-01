El debut de Martín Rodríguez en Cruz Azul sigue en duda tras nuevos problemas

Lleva 10 días entrenando con el plantel bajo las órdenes del DT español Paco Jémez y ya consiguió su visa de trabajo para jugar en el fútbol mexicano, pero por ahora Martín Rodríguez, volante chileno del club cementero, no podría debutar en el fútbol mexicano.

El Certificado de Transferencia Internacional del ex jugador de Colo Colo todavía no llega a la dirigencia del cuadro azteca, por lo que no han podido inscribir al surgido en Huachipato en los registros de la Liga MX.

De todas formas, el documento podría llegar al club azteca en cualquier momento, incluso horas antes del partido y en ese caso Rodríguez sí podría jugar su primer partido con el Cementero.

Cruz Azul, donde también juegan los chilenos Enzo Roco y Francisco Silva, se enfrenta a Pumas de Nicolás Castillo y Bryan Rabello el próximo domingo 15 de enero, a las 15 horas de Chile.

GRAF/FBC