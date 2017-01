Arturo Vidal ganó su primer título del año en la Telekom Cup

ATON Chile

Luego del encuentro frente al Fortuna Düsseldorf en las semifinales del torneo amistoso alemán, en el que el Bayern Múnich logró imponerse frente a sus rivales a través de los doce pasos, el cuadro de Arturo Vidal logró vencer al Mainz por 2-1 en un encuentro de 45 minutos de duración.

Con el “Rey Arturo” en cancha, los de Múnich lograron imponerse con goles de Frank Ribery, a los 4’, Ramalho para el Mainz y Javi Martínez, quien cerró el marcador a los 11’ para que los bávaros levantaran el trofeo. A los 36′, Carlo Ancelotti sacó al chileno tras un buen partido.

Durante el primer encuentro de la mañana, Arturo Vidal fue figura y descontó desde los doce pasos en la definición por penales frente al Fortuna Düsseldorf.

Desde el 2009, año en que comenzó el torneo Telekom Cup, Bayern Munich levantó hoy por tercera vez el trofeo. Antes, lo hizo en forma consecutiva los años 2013 y 2014, venciendo al Borussia Mönchengladbach y al Wolfsburgo, respectivamente.

La definición a penales con la anotación de Vidal:

. @philipplahm and the #FCBayern boys collect their first 🏆 of 2017!#TelekomCuppic.twitter.com/fQL7VGkOcZ

— FC Bayern US (@FCBayernUS) January 14, 2017