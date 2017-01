Mayne-Nicholls y el Mundial de 48: “Era un ‘win win’, pero en ningún caso implica aumentar la calidad”

Por Juan Ignacio Gardella, El Gráfico Chile

Con cuatro Mundiales en el cuerpo involucrado en la organización, Harold Mayne-Nicholls conoce de sobra lo que implica poner en marcha el evento máximo del fútbol planetario. Quién mejor que él en nuestro país, entonces, para analizar uno de los cambios más drásticos del balompié durante los últimos años: el paso de 32 a 48 selecciones a partir del certamen orbital del 2026.

¿Te parece correcta la decisión tomada por la FIFA?

Lo que pasa es que, políticamente, era muy difícil que hubiese una resolución distinta, porque nadie iba a votar en contra de algo que le beneficia. Desde ese punto de vista, una vez que se planteó la idea y tomó cuerpo, no había posibilidad de decir que no. De hecho, fue por unanimidad.

¿Y deportivamente?

Me llama la atención, porque en ningún caso implica aumentar la calidad del juego y de la competencia, pero, por otra parte, tenemos que en la última Eurocopa se aumentó la cantidad de equipos y clasificaron algunos como Gales e Islandia, que dieron gratas sorpresas. Eso habrá que verlo. Lo que sí me sorprende es que los cupos aparentemente aumentarán de forma significativa para África y Asia.

Porque con el actual sistema, proporcionalmente, tienen menos…

Pero también tienen menor rendimiento futbolístico. Entonces, ahí hay que equilibrar, porque, por ejemplo, allá hay menos ligas profesionales. Se debe hacer una evaluación que vaya muchísimo más allá de la cantidad de países, porque Sudamérica tiene 10 por decisión propia, tomada por los dirigentes en los 50, pero si hubiese integrado a todas las islas del Caribe al norte de Venezuela, tendríamos 25 ó 30.

¿Las Eliminatorias perderán atractivo?

Eso es relativo, porque nosotros estamos acostumbrados a unas Eliminatorias que son como una máquina de moler carne, durísimas, pero no hay ninguna otra así. En Europa son relativamente fáciles y en África sólo son difíciles en la ronda final.

¿Ves posibles unas Eliminatorias conjuntas entre la Conmebol y la Concacaf?

Logísticamente, no veo ningún problema. Ya no es como antes, cuando las selecciones sólo viajaban en vuelos comerciales y era un lío. Actualmente, casi todas lo hacen en chárter. Ahora, a título personal, porque no he hablado con nadie, a la Conmebol claro que le convienen, ya que aumentarían radicalmente los cupos, pero no estoy tan seguro que eso es lo que quiera la Concacaf. No creo que tengan la voluntad política, pues ellos saben que competir contra Sudamérica es más complicado que hacerlo contra cualquier otra confederación.

Más allá de lo político y deportivo, el aumento a 48 es principalmente por razones económicas…

En cuanto a lo económico, hay que hacer un cálculo bien simple: aumentar de 32 a 48 equipos implica pasar de 64 a 80 partidos, un 25 por ciento más, lo que significa ingresos extra bastante sustantivos por televisión y marketing. Respecto a las entradas, seguramente Estados Unidos va a postular a organizarlo. Para el Mundial del 2022, ellos ofrecían capacidad en los estadios para cinco millones de espectadores. Con este 25%, van a ofrecer al menos un millón más y eso es muchísima plata, no sólo por el ticket, o por el sándwich y la bebida que te comes en el estadio, sino por todo lo que conlleva movilizar esa cantidad de gente. Es mucho el dinero que hay en juego.

¿La democratización argumentada por Infantino es sólo una excusa?

Está bien, más países van a tener posibilidades de jugar el Mundial, pero no sé si era el camino.

Todos ganan, menos la calidad del espectáculo…

Evidentemente, era un “win win”, pero además hay un tema no menor, que el presidente de la FIFA hizo algunas propuestas económicas de campaña para los votantes y las tiene que cumplir. Entonces, con esto va a generar los recursos para cumplirlas.