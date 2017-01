El Tucu Hernández sufrió una molestia y quedó de baja en el Celta

Pedro Pablo Hernández será baja para el próximo encuentro de Celta de Vigo de España. Según confirmó el el propio club, el seleccionado chileno sufre una molestia en el tendón de Aquiles y no podrá jugar frente a Alavés en Balaídos por la Liga.

Por decisión técnica y tras comenzar a sentir la molestia luego del encuentro por la Copa del Rey durante la semana, Eduardo Berizzo, director técnico del conjunto gallego, decidió dar descanso al volante nacional.

Otro que no verá minutos será Fabián Orellana, también por decisión técnica, no será opción. Según indican desde España, la falta de ritmo tras pasar un mes de recuperación luego de una rotura fibrilar, sería la razón para que el delantero no sea citado.

El único chileno que tendría la chance de jugar en el Celta, será el ex Universidad de Chile Marcelo Díaz, quien se encuentra dentro de la lista de citados por Berizzo para enfrentar a Alavés.

