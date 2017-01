Wenger aclara polémica con Alexis: "Todos se sienten frustrados cuando salen"

Aton Chile / El Gráfico Chile

El entrenador del Arsenal, Arsene Wenger, tuvo palabras positivas para la actuación de Alexis Sánchez en el triunfo 4-0 sobre el Swansea, donde el tocopillano marcó un gol, y se encargó de zanjar la polémica que se generó entre los hinchas al salir evidentemente molesto de la cancha cuando fue reemplazado.

“Está muy afilado. Le di descanso por dos semanas y le di un poco de respiro, creo que se benefició de eso. Y le di otro descanso hoy para que se beneficie de eso también”, dijo el francés.

Wenger dispuso que el chileno saliera cuando faltaban poco más de 10 minutos, lo que molestó a Niño maravilla. “Él es muy influyente. Si se miran los números, había anotado 13 goles y siete asistencias, ahora 14 goles. Estuvo involucrado en unos 25 goles en nuestro equipo. Pero también tuvimos jugadores en el banquillo que son delanteros, que necesitan competencia. Estábamos 4-0 arriba. (Mesut) Özil también regresó de una lesión, por lo que fue una buena oportunidad para no ser estúpido”, aclaró.

“Todos los jugadores se sienten frustrados cuando salen, algunos lo muestran, otros no. Llevo mucho tiempo en este trabajo para saberlo. Sólo tomo la decisión que siento que es correcta y eso es todo. Es un buen tipo, que da mucho y quiere hacerlo bien para el equipo siempre. No hay ningún problema. Pero cada cultura es diferente. Algunos sudamericanos son un poco diferentes a los europeos, los europeos del sur son diferentes a los europeos del norte. Tienes que respetar eso. Es por eso que somos un equipo multinacional”, añadió al ser consultado por la reacción de Sánchez.

Wenger aseguro que no hablará con Sánchez de forma especial tras su reacción. “Hablamos siempre, sobre todo. Sinceramente, ni siquiera puedo responder. No me preocupo de eso. Me preocupo de lo bien que están los jugadores, de lo cómodo que están”, aseguró.

Así fue la reacción del delantero ante la substitución:

El enojo de Alexis en el Partido del @Arsenal. Un gesto que demuestra sus ganas de jugar. Un grande. @alexis @Alexis_Sanchez @OfficialAFC_ES pic.twitter.com/C4xx15eayA — Carlos chavez ferone (@Caco_175) January 14, 2017

Así fue el gol para liquidar la goleada ante el Swansea:

Tras el partido el chileno se arrepintió de su gesto y publico una foto en Instagram:

Feliz por el triunfo y por el equipo .. 💪🏽🇬🇧⚽️. Happy for our victory and for our team … A photo posted by Alexis Sanchez (@alexis_officia1) on Jan 14, 2017 at 10:34am PST

GRAF/JR