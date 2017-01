En Inglaterra crecen las especulaciones por el enojo de Alexis y apuntan a sus representantes

El Gráfico Chile

El momento de Alexis Sánchez es de contrastes. Mientras en la cancha goza de un espectacular nivel, logrando llegar a su gol 14 en la Premier League 2016/2017 con la anotación que hizo en el 4-0 sobre el Swansea, fuera de ella crecen las especulaciones por su salida del Arsenal, empujadas por sus constantes enojos y la rabia que le provocó ser reemplazado cuando quedaban cerca de diez minutos para el final.

El chileno se robó las portadas de los medios ingleses por ambas situaciones y llenaron las páginas con su reacción en el minuto 79′, cuando el partido contra los galeses ya estaba liquidado. En las páginas interiores la especulación se transformó en la constante. Por ejemplo en el Telegraph señalaron que “esta última explosión negativa se produce en medio de la intensificación de la especulación sobre el futuro de Sánchez en el Emirates Stadium, con sólo 18 meses restantes en su contrato y las negociaciones sobre un nuevo acuerdo sigue arrastrando.

Alexis con el rostro de frustración, pateando una botella y sentándose para taparse el rostro con una chaqueta fue la postal que reflejó el Daily Mail, así como todos los medios de la isla.

El tema se robó la atención más allá del buen nivel reflejado por los dirigidos por Arsene Wenger, por eso uno de los históricos del club, Ian Wright, se sumó a las especulaciones: “Sólo espero que no sea algo que estén usando sus representantes como excusa, como una forma de sacarlo del club”, dijo en el Daily Mail.

El ex goleador y leyenda de los Gunners también analizó la reacción de Sánchez: “Puedes ver su rostro, está decepcionado, no quiere que lo saquen. Simplemente no quiere que lo saquen, él quiere jugar continuamente. Cuando tienes toda la charla del contrato y todo lo que está pasando, es muy integral para el Arsenal. Si se va, así como la posible partida de Ozil, hay un problema enorme” señaló.

Con respecto a la actitud del chileno los medios destacaron que el Niño Maravilla tuvo una actitud muy diferente a Mesut Ozil. En el Telegraph enfatizaron en este punto señalando: “Ozil salió de inmediato después de un juego tranquilo, mientras que Sánchez parecía un hombre que había sido insultado”.

