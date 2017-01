China limita el número de extranjeros en la Superliga

La Superliga de China ha impactado en el último tiempo por sus millonarios fichajes. En base a sueldos de otro planeta, los chinos han convencido a grandes estrellas a ir a su liga y las últimas estratosféricas contrataciones fueron la de Oscar y Carlos Tevez, quienes cambiaron al Chelsea y Boca Juniors, respectivamente, para partir a tierras asiáticas con grandes sueldos.

Por eso, los dirigentes del fútbol chino vieron como el poderío económico podía generar una merma en el desarrollo de los futbolistas de su país y tomaron medidas. Según informaron desde la televisora que tiene los derechos de la liga china, Lesports, y a sólo seis semanas que comience el torneo, la regla de extranjeros se modificó y ahora permitirán sólo tres foráneos en el terreno de juego.

Sin embargo, el cambio perjudicará a los futbolistas asiáticos. Es que la normativa de la Superliga de China, que tenía vigencia desde 2009, ya restringía a tres los extranjeros en cancha, pero daba un cupo extra si el jugador era de Asia. Pero este no es el único cambio que se implementará en el fútbol chino y mantendrán la posibilidad de tener cinco foráneos en la convocatoria, pero no obligará a que uno de ellos sea asiático, tal como sucedía antes. Además, ahora estarán obligados a alinear a, al menos, un jugador Sub 23 en cada partido y a tener dos en la planilla.