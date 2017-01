Lorca FC, el equipo que se llevó a Pepe Rojas y mira atentamente a Chile

Lorca FC puede ser un equipo español de menor relevancia para muchos, pero en Chile tomó fuerza con la llegada de José Pepe Rojas como su flamante fichaje. El nuevo equipo del nacional está segundo en el grupo 4 de la Segunda División B de España, equivalente a la tercera categoría. Con la primera rueda jugada y a tres puntos del líder Cartagena, Lorca Fútbol Club busca asegurarse un puesto en playoffs, para lograr alguna de las cuatro plazas que entregan el ascenso a la segunda división.

Esta realidad era lejana cuando el equipo que se llamaba La Hoya Lorca, que se conocía como Bróccoli Mecánico porque los dueños eran comerciantes de esa verdura, oscilaba entre la tercera y cuarta categoría.

Xu Genbao, empresario chino, se convirtió en el presidente del club en noviembre de 2015, luego de comprar el 90% de las acciones del equipo. Cambió el nombre a Lorca Fútbol Club y el asiático puso en marcha su reforma para alcanzar la Segunda División y luego llegar a la categoría de honor.

“El dueño es muy ambicioso. La idiosincracia china es querer todo de inmediato, así que quieren llegar a primera división”, revela Paco Zaragoza, director deportivo del club, a El Gráfico Chile. Aunque el dirigente español afirma que “lo ideal es subir a segunda división y asentarse por unos años, para luego ascender a La Liga”.

Genbao fue jugador de fútbol entre 1961 y 1975 y alcanzó a jugar cuatro partidos por la selección nacional de su país, para luego ser entrenador por otros 22 años. En 1992 dirigió al combinado de China, en 2001 creó su academia Genbao Football Base y en 2005 fundó el club Shanghai East Asia, que vendió en octubre de 2014 y que se convirtió en el poderoso Shanghai SIPG de la Superliga China.

Joaquín Romeu, director general y mano derecha del empresario asiático en el Lorca FC, revela que la intención del club es representar a los cerca de 92 mil habitantes de la ciudad de Lorca, que se ubica en la región de Murcia, al sureste de España.

“La Hoya era un equipo de una comuna de Lorca, un pueblito, con el mismo nombre. Así que lo cambiamos y buscamos hacerlo el equipo de todo Lorca, pesar de que también existe el Lorca Deportiva, que juega en la cuarta división”, asegura Romeu.

El directivo es realista respecto a la proyección del equipo. Cuenta que la falta de auspiciadores no permiten pensar en un crecimiento muy ambicioso del club a corto plazo. “Con el patrocinio es complicado ser muy soñador. No tenemos un volumen de auspiciadores en Lorca. En Madrid, por ejemplo, hay muchos empresarios locales dispuestos a invertir una gran cantidad de dinero en un club, pero acá no tenemos ese potencial”.

Aunque Paco Zaragoza asegura que el hecho de subir a la segunda categoría profesional significa un enorme cambio a nivel financiero.

“Si ascendemos vamos a tener un tremendo crecimiento económico, por lo que significan los derechos de televisión, ya que la segunda, a diferencia de la Segunda División B, depende tanto de la Federación de Fútbol de España como de La Liga”, afirma el director deportivo, que trabajó en Liverpool cuando Rafa Benítez asumió la banca de los Reds en 2005.

Romeu apela al largo plazo y confía en el principal activo de la institución: la cantera. Según el director general, Lorca FC, desde que llegó Xu Genbao, se basa en el desarrollo de las divisiones inferiores. Es de los pocos clubes de la Segunda División B que tiene una filial, que juega en la cuarta categoría de España, el Lorca B. Además, este equipo es la única filial del fútbol español donde todos sus jugadores son menores de 23 años.

El mercado chileno y la llegada de Pepe Rojas

Romeu destaca al fútbol chileno. Alaba la técnica de los jugadores que se ven en las canchas nacionales y asegura que el mercado de Chile tiene muchas ventajas para el fútbol español, en especial en los equipos menos poderosos.

“La liga chilena tiene la gracia de ser un mercado barato, a diferencia del de España, cuyos precios están muy altos, al igual que en Argentina”, asegura el ex presidente del Real Murcia.

“El fútbol de Chile es muy conveniente para nosotros en precio-calidad”, añade Paco Zaragoza, que también trabajó en la dirección deportiva de Brujas de Bélgica por cuatro años. Además, elogia el trabajo de las canteras de Santiago Wanderers y Palestino y afirma que sigue el fútbol nacional todos los fines de semana, ya que está suscrito al Canal del Fútbol.

Romeu cuenta que tiene conocidos en Chile y que mira de reojo a más jugadores del medio local. “Seguimos observando en Chile. Hay un jugador chileno categoría sub 20 que está muy cerca de venir, si todo sale bien. La idea es que juegue en la filial y luego ascenderlo al primer equipo”.

Zaragoza está conforme con la llegada de José Pepe Rojas, que se suma al ex portero chileno de Santiago Wanderers, José Lafrentz. El ex director deportivo de Real Murcia, asegura que la negociación, hace algún tiempo, habría sido difícil.

“Somos conscientes que esta es una categoría muy baja para el nivel de Pepe Rojas, pero queremos que se transforme en un referente de Lorca. He estado estos días con él y lo veo cada vez más feliz”, sentencia Zaragoza.

GRAF/FBC